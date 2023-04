La Commissione Europea sta indagando sul settore del lusso

Marco Bizzarri, CEO, Gucci, Dubai, ottobre 2021. GIUSEPPE CACACE/AFP

Questo problema potrebbe fare rumore nel tranquillo mondo del settore del lusso. Martedì 19 aprile, l’agenzia di informazioni economiche e finanziarie Reuters ha rivelato che gli ispettori della Commissione europea sono sbarcati in un negozio di pelletteria appartenente a Gucci, una filiale del gruppo francese Kering, a Milano, nel nord Italia.

Questa non è l’unica collezione di lusso coinvolta. Nell’ambito delle indagini preliminari, Bruxelles ha confermato martedì 19 aprile di aver effettuato ispezioni senza preavviso nei locali di diverse aziende del settore moda, sospettate di cartello. in diversi Stati membri dell’Unione Europea [UE] ». In un comunicato stampa, il comitato ha spiegato lo scopo delle sue operazioni. “aziende preoccupate” La possibilità che “Violazione delle norme Ue che vietano cartelli e pratiche commerciali restrittive”. Secondo Reuters, anche gli ispettori fiscali italiani hanno partecipato a queste ispezioni di Gucci.

Il gruppo sta collaborando pienamente con la commissione in questa indagine.si è limitata alla conferma di Kering, attraverso un comunicato stampa, martedì, poche ore dopo, senza specificare l’ubicazione di Gucci o i siti coinvolti, né se altri marchi italiani o francesi di sua proprietà siano stati oggetto di queste indagini.

Passaggio difficile

Il brand italiano ha molto peso nei conti del Gruppo Kering, guidato da François-Henri Pinault: le sue vendite incidono per oltre la metà dei 20 miliardi di euro di fatturato nel 2022. Ha attraversato un periodo difficile dalla inizio del suo direttore tecnico, Alessandro Michele, che ha annunciato la fine del 2022 ed è entrato in vigore dall’inizio del 2023.

Guidato da Marco Pizzarri dal gennaio 2015, il brand è già stato oggetto di una lunghissima indagine per un contenzioso per evasione fiscale, durante il trasferimento di tutti i beni Gucci in una consociata, in Svizzera, tra il 2011 e il 2017. Per dirimere tale contenzioso, Kering nel 2019 ha versato al fisco italiano 1,25 miliardi di euro.

A marzo, la Commissione europea ha rivelato di aver effettuato ispezioni nei locali dei quattro maggiori produttori di aromi e fragranze per pratiche anticoncorrenziali. Gli svizzeri Firmenich, Givaudan, la tedesca Symrise e l’americana IFF sono preoccupati.