iRonCub: i ricercatori costruiscono un robot di salvataggio Android che vola come Iron Man – VIDEO

Il robot volante è stato sviluppato dall'Istituto Italiano di Tecnologia per partecipare alle operazioni di soccorso

I ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia hanno sviluppato iRonCub, un robot volante Android dotato di quattro turbine a reazione, che ricorda il supereroe Iron Man. Secondo gli scienziati, anche se nei film sembra facile realizzare un robot volante. Richiedendo calcoli complessi per utilizzare efficacemente la spinta necessaria per decollare, volare e atterrare, gli scienziati avevano bisogno di creare un robot volante, alto poco più di un metro, che potesse muoversi a terra, gattonare, camminare e sedersi e usare le mani con grande facilità. La precisione per eseguire movimenti e manipolazioni precisi sono caratteristiche molto utili di un dispositivo autonomo coinvolto in situazioni di emergenza, come menzionato nella pubblicazione di questo studio. “Azionare robot con motori a reazione non è un compito facile, poiché la temperatura dell’aria delle ‘turbine’ può raggiungere i 700 gradi Celsius, a causa delle loro velocità ultrasoniche, che scorrono a una velocità di circa 1.800 km/ora. È stato rimosso da ricerca robotica tradizionale ed è più vicino all’aerodinamica. aggiunto. Robot volanti, compresi quelli in grado di cambiare forma per prestazioni specifiche Guarda il video:

