Interazioni: via libera EGS per AMK

Il rafforzamento della posizione di Interkata attraverso i quattro pilastri dello sviluppo così come è stato formato nelle sue direzioni generali è stato indicato nell’odierna assemblea generale straordinaria, CEO della società Petros Souretis.

In particolare, la società, oltre all’attività di costruzione e ai progetti di PPP, si concentra su progetti energetici (FER, stoccaggio, ecc.), mentre gli immobili del gruppo saranno sviluppati attraverso Intrakat. Infine, il suo settore tecnologico si concentra su progetti ambientali, innovazione e tecnologie intelligenti.

L’assemblea generale, il cui quorum ha raggiunto oltre l’88%, ha autorizzato il consiglio di amministrazione della società a deliberare in un’unica soluzione l’aumento del capitale sociale fino a 3 volte il capitale sociale della società con possibilità di dimissioni o limitazione di preferenza.

Il previsto aumento di capitale dovrebbe essere completato nel primo trimestre del 2022.

il Vicepresidente di Intrakat, Dimitris KotrasDopo una domanda correlata, ha risposto al settore delle costruzioni che “Intrakat traccia un percorso dinamico che la rende tra le aziende forti del settore”.

Riassume anche il lavoro dell’Assemblea Generale. Ha votato all’unanimità su tutte le questioni e ha osservato: “Pertanto, siamo tutti d’accordo che in questo momento di svolta nello sviluppo economico del Paese, dove tutto sta cambiando, dobbiamo preparare la nostra azienda a partecipare e giocare un ruolo da protagonista in questa trasformazione con un’ampia struttura di capitale e contributo per conquistare la posizione che Egli merita.”

