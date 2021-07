Inizia la costruzione del radiotelescopio più grande del mondo

Lo Square Kilometer Array Observatory (SKO) può andare più in profondità nello spazio rispetto a qualsiasi precedente radiotelescopio, fornendo immagini molto più chiare di Hubble.

Due gruppi di radiotelescopi SKA saranno situati in Australia e Sud Africa. immagine: SKAO.

La costruzione dello Square Kilometer Array (SKA), il più grande radiotelescopio di sempre, è iniziata dopo quasi 30 anni di preparazione. La costruzione avrà luogo in due siti in Australia e Sud Africa, dove si trovano due sezioni separate della rete di radiotelescopi, dal 1 luglio, secondo un annuncio del 29 giugno della European Astronomical Society (EAS).

Il telescopio SKA è specializzato nell’ascolto di segnali radio nell’ampia gamma di frequenze da almeno 70 MHz ad almeno 25 GHz con un’area di raccolta dati totale di un chilometro quadrato. Piuttosto che fare affidamento su una parabola circolare molto grande, il lavoro includerà una rete di antenne e parabole progettate con precisione, distribuite in due posizioni. Il complesso SKA-Mid, situato nel deserto del Karoo in Sud Africa, utilizzerà 197 dischi, ciascuno di 15 metri di diametro, per ascoltare le frequenze medie. Concentrandosi sulla banda a bassa frequenza, il complesso SKA-Low sarà composto da 131.072 antenne situate a nord di Perth, nell’Australia occidentale.

SKA fornirà immagini di qualità superiore rispetto al telescopio Hubble. Il lavoro è stato proposto per la prima volta nel 1993 dalla International Union of Snow Science. I paesi hanno sostenuto il progetto per istituire la SKA Telescope Operations Organization (SKAO) nel febbraio di quest’anno. I sedici Stati membri del progetto SKAO hanno contribuito per un totale di 1,55 miliardi di dollari ai costi di costruzione e di 0,83 miliardi di dollari per i primi 10 anni di attività.

Il telescopio raccoglierà circa 13 terabyte di dati al secondo, o 300 film ad alta risoluzione al secondo, secondo Philippa Hartley, borsista post-dottorato del progetto SKA. “I dati saranno molto complessi rispetto ai dati radio e alle immagini radio che abbiamo visto in passato. Questo perché il nuovo telescopio può vedere più lontano nello spazio rispetto ai telescopi precedenti. Quindi l’immagine sarà piena di galassie una sopra l’altra. “, ha detto Hartley.

Secondo il programma, l’osservatorio inizierà a effettuare misurazioni scientifiche nel 2024 dopo aver completato due piccole assemblee. SKAO spera di poter espandere la sua rete di telescopi per includere centinaia di parabole e migliaia di antenne.

