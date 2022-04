Incredibili cambiamenti nella temperatura di Nettuno

Questo calo è stato seguito da un notevole aumento della temperatura antartica, una scoperta altrettanto sorprendente.

Queste osservazioni sono state fatte da un team internazionale di astronomi che ha analizzato quasi 100 immagini termiche a infrarossi di Nettuno nel tentativo di mettere insieme le tendenze generali della temperatura dell’ottavo pianeta dal Sole.

Ingrandisci l’immagine (Una nuova finestra) Le immagini termiche di Nettuno sono state scattate tra il 2006 e il 2020 Foto: ESO / M. Roman, NAOJ / Subaru / Comics

Nettuno 101 Il diametro del pianeta è 49.244 km, che è circa quattro volte il diametro della Terra.

La sua temperatura varia tra -218 e -200 gradi Celsius.

Questo pianeta è a 4,5 miliardi di km dal Sole (in media).

Ha 14 lune.

Come Urano, è un gigante di ghiaccio. È composto principalmente da acqua, ammoniaca e metano.

Probabilmente contiene un forte silicato e un nucleo di ferro.

La sua atmosfera, spessa più di 8000 km, è costituita principalmente da diidrogeno (85%), elio (13%) e metano (2%).

Il colore blu di Nettuno deriva principalmente dal metano, che assorbe la luce a lunghezze d’onda rosse.

I venti di Nettuno sono i più veloci del sistema solare e raggiungono i 2000 km/h.

Il pianeta contiene un sistema di anelli molto sottili e indistinti.

40 anni stagioni

L’estate è nell’emisfero meridionale di Nettuno dal 2005. Quindi gli scienziati hanno colto l’occasione per studiare l’evoluzione delle temperature dopo il solstizio d’estate in Australia.

Dovresti sapere che Nettuno, come la Terra, ha stagioni che ruotano attorno al sole. Tuttavia, la stagione di Nettuno dura circa 40 anni, mentre la stagione di Nettuno dura 165 anni sulla Terra.

I ricercatori hanno misurato la temperatura di Nettuno da tutte le immagini riprese negli ultimi due decenni dalle termocamere spaziali e dai telescopi terrestri. Così hanno analizzato la luce infrarossa emessa dalla stratosfera del pianeta, consentendo loro di tracciare una tabella della temperatura di Nettuno e dei suoi cambiamenti durante parte della sua estate in Australia.

Le immagini di Nettuno sono state scattate dal Large Telescope e dal telescopio Hubble Foto: ESO / P. Weilbacher (AIP) / NASA, ESA, MH Wong e J. Tollefson (UC Berkeley)

I dati raccolti mostrano che, nonostante l’arrivo dell’estate australiana, la stragrande maggioranza del pianeta si è gradualmente raffreddata negli ultimi due decenni. Pertanto, la temperatura media globale di Nettuno è scesa di 8°C tra il 2003 e il 2018.

Questo cambiamento è inaspettato Michael Roman, Postdoctoral Fellow presso l’Università di Leicester, Regno Unito, spiega. Dato che abbiamo osservato Nettuno all’inizio della sua estate meridionale, ci aspettavamo che le temperature aumentassero lentamente, non si raffreddassero.

Inoltre, gli astronomi sono stati sorpresi di scoprire un aumento significativo della temperatura del polo sud di Nettuno negli ultimi due anni di osservazioni. Le temperature sono aumentate rapidamente di 11 gradi Celsius tra il 2018 e il 2020.

Sebbene il caldo vortice polare di Nettuno sia noto da molti anni, sul pianeta non è mai stato osservato un riscaldamento polare così rapido. nota i ricercatori i cui dettagli del lavoro sono stati pubblicati in Giornale di scienze planetarie (Una nuova finestra) (in inglese).

difficile da spiegare

Gli astronomi non sanno ancora come spiegare i cambiamenti nella temperatura di Nettuno.

Potrebbero essere dovuti a cambiamenti nella chimica stratosferica di Nettuno, a fenomeni meteorologici casuali o persino al ciclo solare. Dicono.

Ulteriori dati saranno raccolti nei prossimi anni e potrebbero aiutare a spiegare queste fluttuazioni.

telescopi futuristici, come il gigantesco telescopio europeo e Telescopio spaziale James Webb, Ci consentirà di osservare i cambiamenti di temperatura in modo più dettagliato, ma anche di comprendere meglio la chimica e la temperatura dell’atmosfera di Nettuno.

” Penso che Nettuno stesso sia interessante per molti di noi, perché ne sappiamo ancora così poco. » – Citazione da Michael Roman, Postdoctoral Fellow presso l’Università di Leicester, Regno Unito