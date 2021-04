In Italia, per GNU, Mario Draghi prende il meglio!

E noi? A volte, approfittiamo maggiormente del rispetto e della promozione, anche al governo, uomini che si sono dimostrati validi nella loro vita, come quello che ha appena fatto l’ex capo di banca fuori dalle Alpi? Governo. Sostenuto, raramente visto, dal 90% della Camera dei Rappresentanti sparsi nell’intero spettro politico, Draghi ha appena invitato al suo fianco figure indiscusse all’interno della GNU.

Al ministero dell’Economia è cresciuto Daniel Franco, l’ex direttore generale della Banca d’Italia. Al ministero dell’Innovazione tecnologica ha nominato Vittorio Colau, l’ex presidente di Vodafone. Quanto al Ministero della Trasformazione Ambientale, è un grande fisico di nome Roberto Singolani che altri non è che l’ex direttore dell’innovazione di Leonardo.

Possiamo immaginare cosa sarebbe, in Francia, un governo di unità nazionale desideroso di intraprendere le riforme strutturali di cui il nostro paese ha disperatamente bisogno, non riunendo giovani inesperti o parlamentari ambiziosi, come spesso accade, ma piuttosto alcuni dei nostri migliori leader, con comprovata esperienza nella vita civile. Sogniamo, è così che ci arriveremo!

Robert La Fontaine