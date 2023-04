In che modo il cervello ascolta la musica e comprende una frase?

Sarai anche interessato [EN VIDÉO] “Cervelli di bambini, potenziale illimitato?” »: Il cervello si sviluppa lentamente Il documentario Children’s Brain, Infinite Potential? Di Stéphanie Brillant, trasmesso da …

Il suono proviene da un insieme complesso di vibrazionivibrazioni da’ariaaria Che, quando raggiunge l’orecchio interno a livello della coclea, si differenzia di conseguenza VelocitàVelocità : in qualsiasi momento, le vibrazioni lente si traducono in suoni bassi e le vibrazioni veloci si traducono in suoni alti. Questo permette di rappresentare il suono secondo due dimensioni: la dimensione spettrale (frequenza) e la dimensione temporale (tempo). Queste due dimensioni uditive sono essenziali perché è la loro combinazione simultanea che stimola i neuroni nel cervello ForforaForfora Audio. Quest’ultimo consentirà in particolare di distinguere tra suoni rilevanti per l’individuo, come i suoni utilizzati per la comunicazione e che consentono lo scambio e la comprensione tra individui.

Il linguaggio e la musica sono gli usi principali del suono nell’uomo e i più complessi a livello cognitivo. L’emisfero sinistro è principalmente coinvolto nel riconoscimento del linguaggio, mentre l’emisfero destro è principalmente coinvolto nella musica. Tuttavia, le basi fisiologiche e neurologiche di questa asimmetria rimangono sconosciute.

Un gruppo di ricerca guidato dal ricercatore Inserm Benjamin Morillon presso l’Institute of Systems Neuroscience (Inserm/Università di Aix-Marseille), in collaborazione con i ricercatori del Montreal Neurological Institute della McGill University, ha utilizzato un approccio innovativo per comprendere il linguaggio e la musica che vengono decodificati all’interno di ogni emisfero cerebrale nell’uomo. Questi risultati saranno pubblicati in scienza.

Diversa ricezione dei componenti audio

I ricercatori hanno registrato 10 frasi cantate da ciascuno dei soprani in 10 melodie inedite composte per l’occasione. Queste 100 registrazioni, in cui melodia e discorso sono separati, sono state poi distorte riducendo la quantità di informazioni contenute in ogni dimensione del suono. A 49 partecipanti è stato chiesto di ascoltare queste registrazioni distorte in coppia e di determinare se fossero identiche nella melodia o nel testo. L’esperimento è stato condotto in francese e in inglese, per verificare se i risultati fossero replicabili in diverse lingue. Cliccando su questo link, a Guarda il test audio Offerto ai partecipanti è disponibile.

Il team di ricerca ha scoperto che, indipendentemente dalla lingua, quando le informazioni temporali erano distorte, i partecipanti erano in grado di riconoscere la melodia, ma avevano difficoltà a identificare il contenuto del testo. Al contrario, quando le informazioni spettrali erano distorte, erano in grado di riconoscere il testo ma avevano difficoltà a riconoscere la melodia.

Fotografia di sorveglianza di ecoeco L’analisi funzionale (fMRI) dell’attività neurale dei partecipanti ha mostrato che nella corteccia uditiva sinistra l’attività variava a seconda della frase presentata ma rimaneva relativamente stabile da melodia a melodia, mentre nella corteccia uditiva destra l’attività variava in base alla melodia presentata ma rimaneva relativamente stabile da frase a frase.

Specializzazione di ciascun emisfero cerebrale

Inoltre, quando l’informazione temporale si è deteriorata, solo l’attività neurale della corteccia uditiva sinistra è stata interessata, mentre il deterioramento dell’informazione spettrale ha interessato solo l’attività della corteccia uditiva destra. Infine, le prestazioni dei partecipanti nel compito di riconoscimento possono essere previste solo monitorando l’attività neurale di queste due regioni.

“Questi risultati indicano che l’attività neurale in ciascun emisfero cerebrale dipende dal tipo di informazioni acustiche, dice Benjamin Morelon. Se l’informazione temporale è secondaria rispetto al riconoscimento della melodia, al contrario è essenziale per un buon riconoscimento del linguaggio. Al contrario, se le informazioni spettrali sono secondarie rispetto al riconoscimento del linguaggio, il riconoscimento della melodia è essenziale. »

Pertanto, i neuroni nella corteccia uditiva sinistra riceverebbero principalmente il linguaggio grazie alla loro migliore capacità di elaborare informazioni temporali, mentre quelli nella corteccia uditiva destra sarebbero ricettivi alla musica grazie alla loro migliore capacità di elaborare informazioni spettrali. ” La specializzazione emisferica potrebbe essere la via per il sistema nervoso per migliorare l’elaborazione rilevante di due segnali di comunicazione vocale, vale a dire la parola e la musica.Benjamin Morelon conclude.