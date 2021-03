Il quadro devastante della crisi

Scritto da George Pantagias

La notte della sconfitta elettorale, il 19 luglio, Alexis Tsipras ha annunciato un ambizioso obiettivo strategico: trasformare Syriza. In parole semplici, ha sottolineato la necessità di incarnare qualcosa di diverso da ciò che aveva richiesto in precedenza. Quello fu il momento in cui il suo leader si mise al di sopra del suo partito. Lo ha infatti invitato a seguire la strada che aveva scelto. Sebbene non lo ammettesse, sembrava sapere che il meccanismo politico che lo aveva portato ai vertici, al governo del Paese, si era ormai rivelato inadeguato. Sembrava sapere che aggrappandosi ai vecchi materiali, il futuro sarebbe stato condannato. Non sarà in grado di soddisfare i requisiti del nuovo periodo. Il peggio sarà a margine degli sviluppi.

La questione della trasformazione non è nuova. Era una priorità fondamentale per i gruppi storici della sinistra, come l’ex Partito Comunista Italiano. Il suo capitano, Enrico Berleiger, un personaggio iconico con glamour e fascino, è stato il primo a provare. Ha detto con impressionante chiarezza: “Non possiamo liberarci dell’ambiente ideologico che è stato praticamente superato molti anni fa”, ritenendo necessario ristabilire la più grande corrente di sinistra in Europa.

Sebbene Alexis Tsipras si sia astenuto dal fornire una posizione precisa delle sue intenzioni e orientamenti, ci si aspettava che l’obiettivo dichiarato dello sviluppo di SYRIZA avrebbe alimentato molte discussioni e speculazioni.

Tuttavia, tutte le interpretazioni fornite convergevano con la valutazione che avrebbe tentato di cambiare pagina nel suo spazio ideologico e politico. Si è parlato molto del progetto non riconosciuto della sua socialdemocratizzazione o del suo spostamento a sinistra del centro.

Sebbene la sua affidabilità e solvibilità siano state messe in dubbio, ha suscitato ragionevolmente interesse sia all’interno che all’esterno. In effetti, allo stesso tempo, i socialisti europei hanno accolto con favore le sue aspirazioni di sviluppo. Di fronte all’ex premier, hanno visto un politico giovane e maturo che ha avuto la possibilità di adattarsi alle condizioni dei tempi. Senza cancellare la sua traccia precedente, credevano che le sue esperienze e la conoscenza del governo lo avrebbero spinto a revisioni sostanziali. Certo, il fatto che la sua affluenza alle urne – circa il 32% – lo abbia reso un campione nella più ampia fazione di destra, dopo la disintegrazione del PASOK, sembra aver giocato un ruolo speciale in questa valutazione.

Dopotutto, svezzarlo dai pesi di un’ideologia obsoleta e irrazionale è senza dubbio una questione complessa e difficile.

Tuttavia, la domanda principale è se SYRIZA può davvero essere convertito. Esistono condizioni soggettive e oggettive per una cosa del genere? Soprattutto, Alexis Tsipras ha la leadership per dare una risposta sostanziale alla sua strategia?

A dire il vero, le sue prospettive sono intrecciate con un’azione su larga scala che richiede coraggio e determinazione: il tradimento del vecchio io e dei suoi compagni. Dopotutto, il leader viene messo alla prova e giudicato dalla sua determinazione a opporsi alle percezioni radicate e agli interessi acquisiti dell’élite del partito. Altrimenti, rimane prigioniero di coloro che, a tutti i costi, detestano il cambiamento e la coincidenza con i nuovi bisogni ………………………… ……. ……………………………………. ……. ……………………………………. ……. ……………………………………. ……. ……………………………………. ……. ……………………………………. .

Ciò che sta accadendo a Syriza in questo momento viene rivelato. The Backpackers of the Year 15 rimane un ponte potente e obsoleto. Non esiste un programma di disintossicazione efficace, ossessione e ideologia. Il passato li definisce ancora. Mancano il passato e il passato. In effetti, la stragrande maggioranza dei suoi dirigenti, dopo la beffa del potere, assiste a un ritorno al proprio sé antico, autentico e inalienabile. Non possono separarsi dal grembo primitivo del primitivismo ideologico e politico.

La sua guarigione in passato espelle ogni cambiamento, poiché la sua retorica politica indica cliché e stereotipi obsoleti. La sua opposizione è inefficace e obsoleta. La sua immagine pubblica è estremamente ripugnante. I suoi dirigenti governano in un modo che si riferisce a una setta e non all’opposizione formale. Inoltre odorano di naftalina. Il suo capo, tuttavia, sembra goffo e bloccato. Altrimenti, come si può spiegare il fatto che non riceve nulla dal risarcimento del governo?

La vicenda Coventina non è un’avventura casuale per Syriza. Al contrario, è la manifestazione principale di un nocciolo solido e impenitente, libero di sottolineare ciò che ha ferito e continua a danneggiare la morale della sinistra. Dimenticano la cosa più importante: i principi, i valori e le sensibilità di sinistra non sono mai stati misurati dalle teorie della giustificazione. Molto di più con la tolleranza per gli atti terroristici.

Nonostante le dichiarazioni del suo presidente sul cambiamento, Syriza alla fine rimane il quadro infranto della crisi. In tal modo, ha guadagnato lo status e ha assunto il potere. Governandolo oggi con le sue armi e strumenti antichi, l’unica cosa che ottiene è la stagnazione e persino la svalutazione, che crea imbarazzo per chi ha investito nel suo sviluppo.

Se Alexis Tsipras deve aspettarsi qualcosa, questo è il momento della consapevolezza, della disintossicazione e della redenzione. “Ma nel momento in cui emergi, per convocare George Severus, devi tirarti i capelli.” Il salto verso la redenzione è accompagnato da atti di “tradimento”.

* Il Sig. George Pantagias è un consulente per la strategia e la comunicazione – Presidente e CEO di POLITY SA