Il pianeta potrebbe cambiare irreversibilmente entro 5 anni

” Il superamento di punti critici può portare a cambiamenti irreversibili una terra »Come La conclusione del convegno degli studiosi Riunione davanti alla Commissione Europea il 7 giugno. Il punti critici Il clima È definito da IPCC Come ” La soglia che, superata, porta a cambiamenti significativi, spesso irreversibili” : Il fusione subordinare picchi di ghiaccio Da’Polo Sud e Groenlandia Eliminazione delle forestela scomparsa delle principali specie all’interno Biodiversitàtra le altre cose.

Svolte negative e irrevocabili entro 5 anni

I cambiamenti più grandi arriveranno all’improvviso, non gradualmente. Senza uno sconto drastico sul nostro sito web emissioni Da gas serralimite da Il riscaldamento globale A 1,5°C sarebbe impossibile, come dichiarato Rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) lo scorso aprile. Per raggiungere questo obiettivo, dovremo ridurre le nostre emissioni del 43% entro il 2030, secondo le Nazioni Unite. Ma secondo uno dei relatori della conferenza, Johan Rockstrom, direttore di Istituto per il clima di Potsdam, non è sufficiente limitare l’aumento della temperatura a +1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, infatti non è necessario raggiungerlo. ” Raggiungendo già +1,5°C, rischiamo di subire cambiamenti irreversibili in alcuni ecosistemi unici ed essenziali. » Come ha osservato lo scorso maggio Petteri Taalas, segretario generale dell’Organizzazione meteorologica mondiale: 1,5 gradi Celsius non è solo un’altra statistica. È un’indicazione del punto in cui gli impatti dei cambiamenti climatici avranno conseguenze terribili per le persone e il pianeta”..

Tuttavia, va ricordato che abbiamo già varcato la soglia dei +1,2°C di riscaldamento globale ad inizio 2022. Secondo le Nazioni UniteC’è una probabilità del 50% che il riscaldamento raggiunga o superi 1,5°C entro cinque anni, rispetto ai livelli preindustriali. Le previsioni per il 2022-2026 oscillano esattamente tra 1,1 e 1,7°C di riscaldamento globale. Il fatto che i prossimi cinque anni saranno molto più caldi degli ultimi cinque è un fatto provato secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale.

Svolte positive che possono cambiare anche il nostro futuro

Ma gli scienziati alla conferenza lo hanno ricordato ai membri della Commissione europea Il riscaldamento globale Non era inevitabile, dal momento che alcune azioni su larga scala possono avere un effetto molto benefico. Perché se ci sono tante svolte negative, ci sono anche Svolte positivecome l’abbandono graduale e l’investimento totale in centrali elettriche a carbone energie Pulizia. Come ha saggiamente spiegato David Mayer del Centro di ricerca della Commissione europea, “ Non basta convincere i cittadini della realtà del cambiamento climatico, è un problema politico e abbiamo bisogno di politici per risolverlo”..

Ancora pochi giorni per approfittare della nostra speciale offerta per la festa del papà! Tuo padre è fantastico appassionato di scienze E scoperte straordinarie? E se gli offrissi un Fantastica esplorazione scientifica In forma cartacea? beneficiare di -20% su Mag Futura (Offerta speciale: 15 euro invece di 19 euro ): 220 pagine, 4 grandi numeri decodificati per comprendere tutto sulla scienza che si celebrerà nel 2022. Approfitta del -20% su Mag Futura Mag Futura è: 4 domande chiave della scienza per il 2022, dalla Terra alla Luna

220 pagine, 60 esperti

consegna a domicilio

carta regalo elettronica