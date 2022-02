Il nuovo modello aiuta a prevedere la deposizione delle uova precoce nei pesci indotta dai cambiamenti climatici

Credito: Peter Prokosch, GRIDA, https://www.grida.no/resources/3510



I gestori e i ricercatori della pesca possono ora prevedere come si genereranno i pesci precoci in risposta al riscaldamento delle acque dovuto al cambiamento climatico, sia negli oceani che nelle acque dolci.





Un nuovo e semplice modello sviluppato dai ricercatori dell’Università della British Columbia e dell’Accademia cinese delle scienze, e applicato ai pesci primaverili di latitudini temperate, consente di prevedere in modo abbastanza preciso cambiamenti nei tempi di maturazione e deposizione delle uova, dato un cambiamento nella media temperatura annuale.

Costruito su una descrizione stagionale temperatura cambiamenti rappresentati da due curve sinusoidali, il modello si basa sull’idea che una specifica soglia di temperatura, una volta raggiunta, sia ciò che innesca la cascata ormonale che “dice” ai pesci che è tempo di riprodursi.

Ma quando la temperatura dell’acqua aumenta, questo processo va sbilanciato poiché i pesci richiedono più ossigeno per sopravvivere. Il problema è che le loro branchie, che sono superfici 2D, non riescono a tenere il passo con la domanda di ossigeno dei loro corpi in crescita 3D e la nuova domanda di ossigeno indotta dalla temperatura. Questo squilibrio, quindi, stressa i pesci e li fa maturare e deporre le uova prima.

“Quando la temperatura media annuale in una data area e periodo è aumentata, ciò fa sì che le temperature primaverili ‘arrivano’ prima. Il nostro nuovo modello, che assume le oscillazioni stagionali della temperatura che si osservano in natura, richiede come input solo la differenza di temperatura media tra due periodi, e quella tra la temperatura estiva e quella invernale.Con solo questi due numeri, il modello prevede di quanti giorni la deposizione delle uova pesce è accelerato”, ha affermato il dott. Daniel Pauly, ricercatore principale dell’iniziativa Sea Around Us presso l’Istituto per gli oceani e la pesca dell’UBC e autore principale dello studio pubblicato su Biologia ambientale dei pesci.

“Questo semplice modello si spera che sostituirà le complesse ipotesi spesso presentate per spiegare lo spostamento temporale della deposizione delle uova in termini di adattamento a cambiamenti simili nell’emergere di specie di prede, che sostituiscono solo un mistero con un altro, ma non spiegano molto, se non altro”, ha affermato il dott. Cui Liang, coautore dello studio e ricercatore presso l’Istituto di Oceanologia del CAS.

Maggiori informazioni:

Pauly, D. et al. Temperatura e maturazione dei pesci: un semplice modello sinusoidale per prevedere la deposizione delle uova primaverile accelerata. Pesce biologico dell’ambiente (2022). Pauly, D. et al. Temperatura e maturazione dei pesci: un semplice modello sinusoidale per prevedere la deposizione delle uova primaverile accelerata.(2022). doi.org/10.1007/s10641-022-01212-0