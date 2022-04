Il modo in cui cammini ci dice molto sulla tua personalità, secondo la scienza….

Il modo in cui una persona si comporta, la sua andatura, il modo in cui parla, i suoi gesti Può dire molto sul suo carattere. Nel 2017, uno studio ha stabilito un collegamento tra Il modo in cui camminiamo e i tratti della nostra personalità. I ricercatori hanno scoperto che la personalità influisce sulla velocità di deambulazione e può anche influenzare il modo in cui la nostra andatura cambia nel tempo.

Lo studio è stato condotto da un team di ricercatori francesi e americani, che hanno studiato come la personalità influenzi la nostra andatura con l’età. In un articolo pubblicato sulla rivista Psicologia sociale e scienze della personalitàGli autori hanno spiegato di aver confrontato la velocità di camminata e i tratti della personalità dei Big Five è l’apertura Cordialità, coscienziosità, estroversione e nevroticismo.

Il modo in cui cammini dice molto sulla tua personalità.

Dopo che gli scienziati hanno analizzato di più i dati sugli stili di camminata e sulle personalità 15.000 adulti tra i 25 e i 100 anniI risultati indicano che le persone che hanno ottenuto un punteggio elevato in estroversione, coscienziosità e apertura e un punteggio basso nel nevroticismo, camminavano più velocemente dei loro coetanei e la loro velocità diminuiva con l’età. Riposare, Sembra che non ci sia alcun effetto.

Altre ricerche hanno già suggerito con le persone “Un maggiore nevroticismo e una minore coscienziosità hanno una minore attività fisica e un comportamento più sedentario”. Mentre un maggiore nevroticismo e una minore coscienziosità erano inversamente correlati.

La squadra ha notato che le persone Più estroverso e coscienzioso Possono essere più attivi fisicamente e quindi meno soggetti a sviluppare malattie fisiche e mentali.

Naturalmente, è ovvio che tutti noi rallentiamo la nostra velocità di camminata con l’avanzare dell’età, ma la verità è che noi Non rallentiamo tutti alla stessa velocità. Se la velocità di camminata può essere in avanti indice completo Salute Nella vecchiaia, la personalità contribuisce anche ai cambiamenti nella velocità di camminata.

In breve, è più probabile che i camminatori veloci siano estroversi, coscienziosi e aperti a nuove esperienze, mentre le persone che sono nervoso tende a Cammina più lentamente. Secondo i ricercatori, questi risultati forniscono “Forte prove che la velocità di deambulazione nell’età adulta riflette in parte la personalità di un individuo”, Anche se in questo momento, i dati sono ancora limitati a spiegare esattamente perché.

Sia chiaro, lo studio non sta cercando di dirti che è possibile cambiare la tua personalità accelerando o rallentando. Non puoi farlo. Quello che puoi fare è cambiare il modo in cui le altre persone ti percepiscono cambiando il modo in cui cammini e la velocità con cui cammini. Vuoi apparire fiducioso o coraggioso? Può essere a volte utile Senza contare che puoi tenere conto di queste caratteristiche per differenziare meglio le persone durante la vita sociale.

