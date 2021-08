Il fossile di un rettile volante preistorico simile a un drago scoperto in Australia; “Il più grande della terra”

I paleontologi dell’Università del Queensland (UQ) hanno scoperto fossili di rettili volanti simili a draghi. Lo hanno descritto come “la cosa più vicina a un drago” che si possa trovare sulla Terra.

Scoperta spaventosa della colonna vertebrale

Il rettile chiamato “Thapunngaka shawi” appartiene alla famiglia degli pterosauri. È il più grande rettile volante mai scoperto in Australia. “Il nuovo pterosauro era… una bestia spaventosa, con una bocca simile a una lancia e un’apertura alare di circa 7 metri. In pratica era solo un teschio con un lungo collo, montato su un paio di lunghe ali”, ha detto Tim Richards, un dottorando presso l’Università del Queensland e autore principale del documento. . Secondo i rapporti, il paleontologo locale Lin Shuo ha scoperto una mandibola inferiore appartenente a uno pterosauro nel paese di Wanamara, vicino a Richmond, nel Queensland nordoccidentale. guarda:

Sulla base di confronti con i rostri di altri anhagueriani, stimiamo che il disegno complessivo appartenga a un animale con un’apertura alare di circa sette metri. Ciò rende Thapunngaka shawi il più grande pterodattilo in Australia e la terza specie nominale di anhanguerian a livello globale. pic.twitter.com/gXljuVnKZs -Steve Salisbury (@implexidens) 9 agosto 2021

Shaw ha riconosciuto la nuova specie e ha avvisato gli scienziati di Richmond di recuperare in sicurezza il fossile. La struttura ossea intatta è stata successivamente analizzata da un team di scienziati del Dinosaur Laboratory dell’Università del Queensland. Le note dello studio sono state pubblicate sul Journal of Vertebrate Paleontology. Dai un’occhiata al fossile:

Secondo lo studio, il fossile apparteneva a un gruppo di pterosauri conosciuti come “anhagueriani”. Questi rettili volanti erano comuni in tutto il mondo durante l’era dei dinosauri tra 245 e 66 milioni di anni fa. Tuttavia, l’Australia e in particolare il Queensland erano abitate solo da tre specie.

La cosa più vicina che abbiamo a un vero drago

Secondo il rapporto, il gigantesco animale simile a un uccello, il Thapunngaka Shawi, si è librato nel cielo sopra l’ormai estinto mare di Iromanga. Si nutrivano principalmente di pesci e animali marini. “È la cosa più vicina che abbiamo a un vero drago”, ha detto Tim, descrivendo la nuova specie. Descrivendo la specie come “selvaggia”, ha aggiunto Richard, “avrebbe messo in ombra un piccolo dinosauro tremante che non l’avrebbe sentito fino a quando non fosse stato troppo tardi”.

“Questi segni potrebbero aver giocato un ruolo nelle dinamiche di volo di queste creature e speriamo che la ricerca futura fornisca risposte più definitive”, ha detto il dott. Salisbury.

Il Dr. Steve Salisbury, coautore dell’articolo e Ph.D. di Mr. Richard. Il supervisore ha affermato che ciò che colpisce particolarmente di questo nuovo tipo di anhanguerian è la dimensione del condilo osseo sulla mascella inferiore, che presumibilmente era presente anche nella mascella superiore. Questa scoperta contribuisce a comprendere la diversità degli pterosauri australiani.

Lo pterosauro era una varietà di rettili di successo. Richard ha detto che la sua versatilità e unicità era dovuta al fatto che era il primo animale della spina dorsale a dominare il volo robotico. Tuttavia, questa specie simile a un uccello ha ossa cave per garantire un peso leggero per una scorrevolezza fluida. Dati questi adattamenti, è improbabile che esistano ossa. “Per gli standard globali, il record per gli pterosauri australiani è scarso, ma la scoperta di Thapunngaca contribuisce in modo significativo alla nostra comprensione della diversità degli pterosauri australiani”, ha aggiunto.

Alla specie è stato dato un nome di estensione, “Shui”, per onorare lo scopritore di fossili Lin Shuo. Ora il nome Thapunngaka Shawi significa “bocca di lancia”. Il fossile di Thapunngaka shawi è in mostra al Kronosaurus Korner a Richmond.

(Con input da @SteveSalisbury/Twitter) (Foto: Shutterstock/Attore)

Ricevi le ultime Notizie di intrattenimento Dall’India e da tutto il mondo. Ora segui le tue celebrità TV preferite e gli aggiornamenti TV. Republic World è la tua destinazione unica Notizie di Bollywood. Seguici oggi per rimanere aggiornato con le ultime notizie e titoli dal mondo dello spettacolo.