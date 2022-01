Il cranio di 2000 anni porta prove di un’antica chirurgia che ha stupito gli scienziati

Gli archeologi hanno trovato un teschio di 2000 anni fa di un guerriero peruviano legato con metallo, considerato uno dei più antichi esempi di chirurgia antica.

Gli scienziati mantengono il cranio “allungato” fuso con il metallo attualmente negli SKELETONS, Museum of Osteology in Oklahoma, USA.

Un cranio allungato è definito come una modifica deliberata della struttura del cranio mediante pressione esterna.

Il museo ha salutato il ritrovamento come uno dei suoi manufatti più interessanti. Si ritiene che il teschio sia un guerriero peruviano danneggiato in battaglia circa 200 anni fa. Si ritiene che i chirurghi peruviani abbiano eseguito un’operazione miracolosa sui crani dei guerrieri quando sono tornati dalla battaglia gravemente feriti.

Il museo ha affermato attraverso il suo account ufficiale su “Facebook” che l’allungamento della struttura del cranio “è stato ottenuto attaccando la testa fin dalla tenera età”. Questa è una pratica che ha dimostrato una posizione sociale.

Si ritiene che gli antichi chirurghi peruviani abbiano impiantato un pezzo di metallo per riparare un cranio rotto.

Il museo ha detto: “Il materiale utilizzato non è stato colato come metallo fuso. Non conosciamo la composizione del piatto. Il piatto è stato utilizzato per aiutare a collegare le ossa rotte”.

Ha continuato: “Sebbene non possiamo garantire l’uso dell’anestesia, sappiamo che ci sono molti rimedi naturali per le procedure chirurgiche durante questo periodo di tempo”.

Gli esperti affermano che l’operazione sul cranio dimostra che i popoli antichi erano in grado di eseguire complessi interventi chirurgici e procedure mediche.

Il museo ha pubblicato: “Non abbiamo molte informazioni di base su questo pezzo, ma sappiamo che è sopravvissuto a questa procedura. Sulla base dell’osso rotto che circonda il metallo approvato per la riparazione, puoi vedere che è saldamente bloccato insieme . È stato un intervento chirurgico riuscito.”

Un portavoce dello SKELETONS Museum ha spiegato al quotidiano britannico “Daily Star”: “Tradizionalmente, argento e oro sono stati utilizzati per questo tipo di procedura”.

La regione in cui è stato scoperto il cranio in Perù è famosa da tempo per i suoi chirurghi che hanno ideato una serie di procedure complesse per curare le fratture del cranio.

Ci sono molteplici ragioni per l’allungamento del cranio, che vanno dal mezzo per distinguere le élite della società dalla gente comune, al servire come forma di difesa.

La ferita a questo teschio era abbastanza comune all’epoca, a causa dell’uso di proiettili come le fionde durante le battaglie.

È interessante notare che i teschi allungati erano comuni anche in Perù a quel tempo. Viene allungato esercitando una pressione sul cranio di una persona e di solito è unito tra due pezzi di legno.

Fonte: espresso