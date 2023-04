“Il Belgio dovrebbe prepararsi per diversi anni di debole crescita economica” – Business AM

L’economia belga, fortemente dipendente dal commercio mondiale, potrebbe affrontare un periodo prolungato di debole crescita economica. Questo è ciò che Carsten Brzeski, capo economista per la zona euro di ING, ha previsto in un’intervista con sto lavorando.

Notizia : Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha pubblicato all’inizio della settimana le fosche prospettive per l’economia belga. Non solo il Belgio è alle prese con finanze pubbliche vacillanti, ma si prevede che registrerà la crescita più debole in Europa nei prossimi anni, ad eccezione dell’Italia.

Contesto internazionale: Brzeski teme anche anni di magra, poiché l’economia belga è fortemente dipendente da paesi come la Germania e gli Stati Uniti. Senza queste due forze economiche, avverte l’economista ING, il motore potrebbe andare troppo lontano.

“I prossimi anni non saranno facili per l’economia belga. Il Belgio è un’economia molto aperta. Quindi, se l’economia tedesca andrà male e il commercio globale non sarà forte come qualche anno fa, il Belgio ne pagherà le conseguenze”.

Brzeski ritiene prematuro il recente discorso ottimista di Joachim Nagel, presidente della Banca centrale tedesca, sull’economia tedesca e la fine della crisi energetica. L’economista di ING richiama l’attenzione sui forti rialzi dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea: “Dopo la stretta monetaria più aggressiva dall’inizio dell’unione monetaria, come possiamo presumere che non avrà alcun effetto sull’economia?”

Brzeski avverte che la crescita degli Stati Uniti potrebbe esaurirsi. In ING, prevediamo che l’economia statunitense sperimenterà un’altra moderata recessione nella seconda metà di quest’anno. L’America è il partner commerciale più importante per molti paesi. Se l’economia statunitense si raffredda, lo sentiremo in Europa.

Il Belgio dovrebbe prepararsi – e questo non significa necessariamente una recessione – a diversi anni di crescita economica molto debole. È passato molto tempo dall’ultima volta che l’abbiamo visto in Europa. Nel linguaggio degli economisti, diciamo che un paese non raggiungerà il suo potenziale di crescita e penso che questo sia ciò che accadrà anche in Belgio.

