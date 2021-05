Hubble rileva un pianeta gigante che divora polvere e gas

I pianeti sono disponibili in molte configurazioni e dimensioni e possono diventare più grandi persino dei giganti gassosi del nostro sistema solare. Uno di questi pianeti giganti, PDS 70b, ha un raggio da due a tre volte Giove e anche circa tre volte la sua massa. Ora, Hubble ha effettuato una rara osservazione dal vivo del pianeta per vedere come crescono questi grandi pianeti.

La stella ospite del pianeta, la nana arancione PDS 70, si trova a 370 anni luce di distanza nella costellazione Centauri, uno dei relativamente pochi sistemi in cui un pianeta è stato fotografato direttamente. Il più delle volte, gli esopianeti vengono scoperti attraverso la visione Come cambia la luce proveniente dalla loro stella ospite, Attraverso il quale si può dedurre l’esistenza dei pianeti. Ma a volte, il pianeta è abbastanza grande da poter essere visto direttamente, come il PDS 70b compatto.

Hubble non solo era in grado di osservare il pianeta, ma poteva anche vedere la velocità con cui cresceva osservando la radiazione del gas caldo che stava cadendo verso di esso. Il pianeta si muove attraverso una nuvola di polvere e gas attorno alla stella, raccogliendo materiale mentre viaggia. I ricercatori ritengono che, sebbene il pianeta sia ancora in crescita, presto raggiungerà la fine della sua fase di crescita.

Uno dei ricercatori, Brendan Bowler dell’Università del Texas ad Austin, ha dichiarato: dichiarazione. “Questo sistema planetario ci offre la prima opportunità di assistere alla caduta della materia su un pianeta. I nostri risultati aprono una nuova area per questa ricerca”.

“Questo sistema è molto eccitante perché stiamo vedendo la forma di un pianeta”, ha detto un altro ricercatore, Yifan Zhou, dell’Università del Texas ad Austin. “Questo è il pianeta più piccolo e autentico che Hubble abbia mai fotografato dal vivo”.

Imparare come è cresciuto questo pianeta potrebbe anche insegnarci come si sono formati pianeti come Giove nel nostro sistema solare. Potrebbe anche essere cresciuto tirando materiale da un disco di polvere e gas.

“31 anni dopo il lancio, stiamo ancora cercando nuovi modi per utilizzare Hubble”, ha affermato Bowler. “La strategia di sorveglianza di Yifan e la tecnologia di post-elaborazione apriranno nuove finestre per studiare sistemi simili, o anche lo stesso sistema, più e più volte con Hubble. Attraverso osservazioni future, possiamo scoprire quando la maggior parte del gas e della polvere cade sui loro pianeti, e se ciò si verifica a un ritmo costante. “

