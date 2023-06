Huawei, IUCN e partner globali celebrano le ultime novità nella tecnologia di conservazione

Ambiente, scienza e tecnologiaConservazione / riciclaggio

3H Il Tech4Nature Summit si è tenuto in occasione del 50° anniversarioH Commemorazione della Giornata Mondiale dell’Ambiente

Shenzen, CinaE 6 giugno 2023 /PRNewswire/ — In occasione del 50° anniversario della Giornata mondiale dell’ambiente, Huawei e IUCN hanno presentato soluzioni intelligenti per supportare la gestione e la governance efficaci ed eque delle aree protette e protette, evidenziando la crescente importanza della tecnologia nel monitoraggio delle specie minacciate e nella protezione del loro habitat naturale .

Huawei e IUCN hanno presentato una visione per le aree protette e protette, utilizzando la tecnologia digitale per raggiungere gli obiettivi di biodiversità globale. IL Libro bianco sulle aree protette intelligentiscritto da Huawei in collaborazione con IUCN China e Chinese Academy of Forestry, è stato lanciato al vertice, con l’obiettivo di introdurre il progetto di costruzione di aree protette sul modello delle aree protette in Cina.

La protezione delle specie selvatiche implica inevitabilmente la comprensione della distribuzione, dei comportamenti e delle tendenze stagionali delle specie, nonché del modo in cui l’attività umana influisce sul loro comportamento. Ciò richiede un grande volume di dati, che può essere difficile da ottenere, poiché le aree remote e difficili da raggiungere sono spesso esposte a temperature estreme. La prima raccolta di dati e il lavoro di ricerca si basavano sugli scienziati che entravano sul campo per installare trappole fotografiche per catturare immagini. Quindi è stato necessario mantenere queste fotocamere, cambiare le batterie, sostituire le schede di memoria e analizzarle; I processi richiedono tempo e manodopera, quindi le immagini e i dati raccolti erano più vecchi di qualche mese per la maggior parte del tempo.

L’applicazione della prossima generazione di tecnologie digitali, come il cloud computing, l’Internet of Things, l’Internet mobile, i big data e l’intelligenza artificiale, consente l’interazione e l’acquisizione di dati in tempo reale. Queste tecnologie sono essenziali per migliorare il rilevamento, l’analisi e la gestione intelligenti della protezione delle specie e degli sforzi di conservazione basati sull’area, rendendoli più efficaci e più rilevanti per la conservazione della natura.

Dal 2019, Huawei ha collaborato con 30 partner internazionali, tra cui IUCN, per applicare le tecnologie digitali per ottenere risultati efficaci di conservazione e ripristino in 46 aree preservate e protette in tutto il mondo, dalle foreste tropicali alle province. Hainan In Cina, patria del gibbone più raro del mondo, zone umide in Italia e barriere coralline sulla costa orientale di Mauritius.

“Abbiamo compiuto enormi progressi negli ultimi tre anni di collaborazione, poiché Huawei ha lavorato con noi per dimostrare che è possibile utilizzare le nuove tecnologie in modo responsabile per proteggere la natura. IUCN è particolarmente impaziente di una collaborazione a lungo termine con il leader tecnologico Dr. . Gretel AguilarVice Direttore Generale dell’IUCN.

IL Libro bianco sulle aree protette intelligenti Mira a raggiungere l’efficienza nella conservazione delle aree protette e la sostenibilità nella gestione delle risorse. In base a questo obiettivo, il libro bianco ha identificato sette scenari principali, tra cui il ripristino e la protezione dell’ambiente, la gestione delle risorse e la ricerca scientifica, tra gli altri.

In questi scenari specifici, ci sono quattro componenti essenziali, che sono la divulgazione ambientale completa e multidimensionale, le comunicazioni multi-rete integrate in grado di adattarsi a terreni complessi, l’analisi intelligente che consente di elaborare grandi quantità di dati da diverse fonti e la capacità applicare i risultati analitici alle operazioni e alla gestione delle aree protette. Questo progetto propone un’architettura completa di soluzioni per aree protette intelligenti basata sugli ultimi progressi della tecnologia digitale.

Tao Jingwen ha dichiarato: “La perdita di biodiversità e il cambiamento climatico rappresentano due crisi ambientali globali interconnesse che richiedono una risposta coordinata. Pur proteggendo la natura, la scienza e la tecnologia possono anche aiutare migliaia di settori nel loro sviluppo ecologico e nella loro lotta contro il cambiamento climatico”. , Presidente del Consiglio di Amministrazione di Huawei e Direttore del Comitato per lo Sviluppo Sostenibile (DDE) della Società.

Canzone Peng“La Terra è la nostra unica casa. Le tecnologie digitali possono aiutare a proteggere le riserve naturali in modo più efficace e consentire una gestione sostenibile delle risorse naturali. Il nostro obiettivo è stato quello di combinare scienza e tecnologia per ottenere la protezione della natura e lavorare con i partner”, ha affermato il vicepresidente senior e capo del ICT Strategy and Marketing in Huawei per promuovere la costruzione intelligente di più riserve naturali.”

Ad esempio, durante la prima versione del progetto in Italia, Huawei, WWF Italy e Rainforest Connections hanno utilizzato la tecnologia per evidenziare segnali acustici nell’ambiente che potrebbero essere collegati ad attività illecite in 3 oasi del WWF, per allertare su possibili frodi e altri illeciti. attività in tempo reale. Allo stesso tempo, i dispositivi sono stati in grado di raccogliere molti dati interessanti dai suoni provenienti dalla biodiversità, il che ci porta alla seconda versione del progetto: ora, 48 dispositivi sonori sono distribuiti in 8 oasi del WWF, raccogliendo un totale di 2.000 ore di suono Dati audio, che sono stati analizzati dagli scienziati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, per comprendere l’impatto dell’agricoltura sulla biodiversità.

Uno scienziato installa un registratore AudioMoth in un sito selezionato in Italia

secondo Il nuovo rapporto sull’economia della natura Secondo il World Economic Forum, più della metà del PIL globale, circa 44 trilioni di dollari, dipende dalla natura e dai servizi che fornisce. Tuttavia, il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità minacciano la sopravvivenza e lo sviluppo sostenibile dell’umanità. La nuova economia normale potrebbe generare fino a 10,1 trilioni di dollari di valore commerciale annuo e creare 395 milioni di posti di lavoro entro il 2030.

Per esplorare il potenziale futuro della conservazione intelligente della natura, il vertice convocato dai partner di TECH4ALL, come il Dipartimento di Stato della Yucatán In Messico, l’Agenzia Messicana per l’Innovazione C Minds, IUCN Cina, WWF Italia, Rainforest Connection e la Riserva Naturale Nazionale del Delta del Fiume Giallo nella provincia di Shandong.

Clicca per vedere il video della vetta.

Storico

lancio nel 2020, Tech4Nature è un’iniziativa di conservazione della natura creata da Huawei e IUCN, che mira a consentire a più di 300 aree protette in tutto il mondo di valutare il loro successo di conservazione attraverso la lista verde IUCN e la tecnologia digitale.

Il 5 giugno compie 50 anniH Giornata Mondiale per l’Ambiente. Un’iniziativa del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e che organizza la data del 5 giugno di ogni anno dal 1973, la Giornata mondiale dell’ambiente è la più grande piattaforma mondiale per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni ambientali. È noto a milioni di persone in tutto il pianeta. La Costa d’Avorio sarà il paese ospitante per il 2023.

INFORMAZIONI SU TECH4ALL.COM

TECH4ALL è il piano aziendale e l’iniziativa di inclusione digitale a lungo termine di Huawei. Realizzato attraverso partnership e tecnologie innovative, TECH4ALL mira a promuovere l’inclusione e la sostenibilità nel mondo digitale.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Huawei TECH4ALL

https://www.huawei.com/en/tech4all

