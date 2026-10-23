Honda Fireblade 2027, debutto in pista con Jonathan Rea: nuove soluzioni aerodinamiche e freni Brembo

La Honda Fireblade 2027 ha fatto la sua prima apparizione in pista durante i test Superbike di Jerez, mostrando importanti novità tecniche in vista della prossima stagione. La casa giapponese ha affidato il prototipo anche a Jonathan Rea, sei volte campione del mondo, utilizzando una livrea mimetica per nascondere parte delle modifiche introdotte da HRC. Tra gli elementi più interessanti figurano un’aerodinamica ispirata alla MotoGP, i nuovi pneumatici Michelin e l’impianto frenante carboceramico Brembo.

Honda Fireblade 2027: primi test a Jerez con una carenatura mimetica

Il circuito spagnolo di Jerez ha ospitato una sessione di prove organizzata da Honda per valutare gli sviluppi della Fireblade destinata al Mondiale Superbike 2027.

La moto è scesa in pista con una particolare colorazione mimetica, scelta per rendere meno riconoscibili le modifiche alla carrozzeria e alle superfici aerodinamiche.

Nonostante il camuffamento, sono emerse diverse differenze rispetto alla configurazione utilizzata nel campionato 2026. Gli interventi riguardano soprattutto la zona anteriore della carenatura, le fiancate e le appendici aerodinamiche.

HRC sembra aver concentrato una parte significativa dello sviluppo sull’efficienza dei flussi d’aria, un aspetto sempre più importante anche nelle competizioni riservate alle motociclette derivate dalla produzione di serie.

Condotti laterali e nuove ali ispirate alla MotoGP

Una delle principali novità riguarda la presenza di condotti aerodinamici laterali, con soluzioni che richiamano quelle sviluppate da Ducati e già sperimentate nell’ambito della MotoGP.

Questi elementi sono progettati per gestire il passaggio dell’aria attorno alla motocicletta e contribuire al comportamento dinamico del mezzo.

Anche le ali anteriori sono state riviste, confermando l’attenzione dei tecnici Honda verso un’aerodinamica più evoluta.

Le modifiche potrebbero influire sulla stabilità alle alte velocità e sul controllo della moto nelle fasi di accelerazione e frenata. Per comprenderne l’effettiva efficacia sarà tuttavia necessario attendere ulteriori prove e confronti in condizioni omogenee.

Jonathan Rea protagonista dello sviluppo della nuova Honda

Tra i piloti impegnati nei test di Jerez figurava Jonathan Rea, sei volte campione del mondo Superbike e attualmente impegnato nel ruolo di collaudatore Honda.

Il britannico ha lavorato insieme ai piloti titolari Jake Dixon e Somkiat Chantra, contribuendo alla raccolta di informazioni sulle nuove soluzioni tecniche.

L’esperienza di Rea rappresenta una risorsa importante per HRC, soprattutto in una fase caratterizzata da cambiamenti significativi nel regolamento tecnico e nei componenti utilizzati nel campionato.

La sessione spagnola ha consentito alla squadra di effettuare le prime valutazioni della Fireblade aggiornata, confrontando il comportamento della moto con differenti configurazioni.

Superbike 2027: arrivano Michelin e freni carboceramici Brembo

Le modifiche alla carenatura non rappresentano l’unico elemento di novità per Honda.

Il costruttore giapponese ha infatti iniziato il lavoro di adattamento ai pneumatici Michelin, destinati a sostituire le Pirelli nel Mondiale Superbike a partire dal 2027.

Il cambiamento del fornitore comporta la necessità di rivedere diversi aspetti della messa a punto, dalla gestione dell’aderenza al comportamento della moto in curva.

Honda abbandona Nissin e prova la tecnologia Brembo

Un’altra trasformazione riguarda l’impianto frenante.

Nel 2027 il campionato introdurrà i freni carboceramici Brembo come dotazione unica, segnando un cambiamento tecnico rilevante per tutte le squadre.

Per Honda la transizione assume un significato particolare: nel 2026, infatti, la casa giapponese era rimasta l’unico costruttore a utilizzare sistemi frenanti Nissin.

L’adozione della tecnologia Brembo richiederà quindi un lavoro specifico di adattamento, soprattutto per quanto riguarda la risposta in frenata e l’integrazione con le nuove gomme Michelin.

La combinazione tra pneumatici differenti e impianti frenanti aggiornati rende i test particolarmente importanti per definire una configurazione competitiva in vista della prossima stagione.

Test Superbike Jerez: Sam Lowes davanti a Oliveira e Rea

Sul fronte dei risultati cronometrici, il riferimento della sessione è stato Sam Lowes, autore del miglior tempo con la Ducati Marc VDS.

Il britannico ha fermato il cronometro sull’1’38″790, precedendo la BMW di Miguel Oliveira, secondo con un distacco di 527 millesimi.

Jonathan Rea ha ottenuto il terzo tempo, chiudendo a 927 millesimi da Lowes.

Alle sue spalle si sono classificati gli altri due piloti Honda, con Somkiat Chantra quarto e Jake Dixon quinto.

Tempi lontani dal record di Nicolò Bulega

I riferimenti registrati durante le prove sono rimasti distanti dal record della pole position di Nicolò Bulega, fissato in 1’36″629.

Il confronto diretto, tuttavia, offre indicazioni limitate sulle prestazioni effettive delle motociclette.

Le squadre hanno infatti utilizzato pneumatici, sistemi frenanti e configurazioni tecniche differenti, privilegiando la raccolta di dati rispetto alla ricerca del giro più veloce.

Per Honda, in particolare, l’obiettivo principale era verificare il comportamento della Fireblade aggiornata e iniziare il processo di adattamento alle novità previste per il 2027.

Honda prepara il futuro della Fireblade nel Mondiale Superbike

Il test di Jerez rappresenta un primo passaggio significativo nel programma di sviluppo della Honda Fireblade 2027.

Le modifiche aerodinamiche, l’introduzione degli pneumatici Michelin e il passaggio ai freni carboceramici Brembo delineano un progetto profondamente aggiornato rispetto alla versione precedente.

Resta ancora da conoscere l’aspetto definitivo della nuova moto. Per osservare senza camuffature tutte le soluzioni sviluppate da HRC bisognerà attendere le prossime presentazioni ufficiali o ulteriori sessioni di prova.