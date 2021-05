Guarda le prime immagini del rover Zhurong

Le prime foto sono state scattate da ρόβερ zorong Dalla sua superficie Pianeta rosso Postato prima China National Space Administration (CNSA), Ha fatto un ulteriore passo avanti nell’esplorarlo. dalla parte anteriore Rover Tirato Fotografie in bianco e nero, Mostra un paesaggio piatto, con una leggera curva all’orizzonte. La seconda immagine a colori mostra la parte posteriore del veicolo spaziale e cattura pannelli solari e antenne aperti.

Il rover è atterrato con successo sul posto Utopia Planetia Un’immensa terra nell’emisfero settentrionale del pianeta sabato scorso, 15 maggio. È decollato dalla Terra nel luglio 2020, nascondendosi nel ventre della navicella Tianwen-1, È entrato nell’orbita di Marte a febbraio.

Primi test diagnostici, poi esplorazione

Il rover Zhurong prende il nome da lui Dio cinese Dal fuoco Cho Rouge Si prepara a dispiegare il carrello di atterraggio prima di intraprendere la sua missione. Avrebbe eseguito test diagnostici per diversi giorni, prima di lasciare una rampa e iniziare l’esplorazione Segnali di vita. Secondo CGTN, l’immagine in bianco e nero è stata catturata da una telecamera nella parte anteriore del rover, che viene utilizzata come “occhio” per identificare gli ostacoli.

Il Braccia ” Vicino alla sua sommità Fotografia Parte di un sistema radar, mentre le barre che si estendono dalla piattaforma al suolo aiutano a guidare il rover. La parte cinese ha fatto trapelare attraverso i media che il processo sta procedendo in modo soddisfacente.

La Cina festeggia uno sbarco di successo

Il Zorong Atterrato sabato 7:17 ora di Pechino. Secondo Xinhua, I partecipanti alla missione hanno potuto confermare il successo dell’atterraggio un’ora dopo il suo verificarsi.

“Il Cina Ha lasciato la prima traccia Marte, Un passo importante per il nostro Paese nell’esplorazione dello spazio “. Libri agenzia statale cinese Xinhua. I ricercatori vogliono utilizzare il rover per analizzare il suo suolo e l’atmosfera Marte, Scatta foto e mappe cartografiche e cerca segni d’acqua e di vita.

All’atterraggio del rover, è apparso Cina È diventato il primo paese a lanciare un’operazione su binari, terra e trasporto durante la sua prima missione su Marte. Le missioni robotiche sul Pianeta Rosso sono state portate a termine solo da NASA E il URSS.

Il Il presidente della Cina Ha esteso calorose congratulazioni e sinceri saluti a tutti i membri della missione che partecipano alla missione di esplorazione. La missione è anche una prova per il lancio di un veicolo spaziale che tenterà di portare campioni di Marte sulla Terra negli anni ’30.

Il Zorong è accaduto Peso 240 kg Si riferisce all’aspetto in Robot della NASA. Tuttavia, è alimentato dall’energia solare e non da un generatore termoelettrico al plutonio. Il rover è dotato di telecamere e laser per l’analisi remota delle rocce e radar delle acque sotterranee. I dati vengono inviati prima al satellite Tianwen-1 e da lì alla Terra.

