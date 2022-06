Goditi il ​​Great Planet Alignment il 22 giugno: non vedrai altri pianeti nella tua vita

Un importante allineamento planetario (con la Luna) si verifica mercoledì 22 giugno 2022, molto presto. Questo tipo di raggruppamento di oggetti del sistema solare è un fenomeno raro: non ne vedremo mai un altro prima 2124.

un ” grande allineamento di pianeti È stato annunciato nella notte tra martedì 21 giugno e mercoledì 22 giugno 2022, intorno alle 5:00. L’espressione sembra presa in prestito da Astrologia : Tendiamo a immaginare i pianeti sistema solare posto in linea retta nel cielo, su una linea che parte da Sole. “ Questo non sarà il caso Lo avverte l’Istituto di Meccanica Celeste e Calcolo delle Effemeridi (IMCCE). Nella sua newsletter.

Ma allora cosa vedremo? Sembra più un assemblaggio che un allineamento, ai nostri occhi nudi. ” Dalla nostra posizione – ovunque sulla Terra – avremo l’opportunità di vedere tra il 14 e il 27 giugno un gruppo nel cielo di 8 oggetti del sistema solare: la luna E gli altri sette pianeti, tutti file sul lato occidentale del sole. Così sarà possibile vederli tutti in una volta prima dell’alba. “, descrive IMCCE. Per osservare questa marcia di stelle, si consiglia di scrutare il cielo sopra l’orizzonte, in direzione est e sud-est.

Vedere tutti i pianeti non può essere paragonato. per il fiore, Giovee Saturno e Marte, L’Osservazione non rappresenta alcuna difficoltà, perché è uno dei pianeti più luminosi. È difficile determinare la posizione degli altri pianeti, a causa della loro scarsa luminosità e vicinanza al Sole – per raggiungere Urano e Nettuno, telescopio Necessario. Questo è l’ordine in cui appaiono nel cielo notturno: Saturno, Nettuno, Giove (poi la Luna), Marte, Urano, Venere e Mercurio.

un “Grande contenimento dei pianeti”, piuttosto che allineamento

Dalla Terra, i pianeti e la Luna si muovono attraverso lo zodiaco, una stretta striscia di cielo. Questa striscia è tagliata da una linea centrale chiamata eclittica. ” Nello spazio, questo grande cerchio è in realtà un piano – il piano dell’eclittica – i pianeti e la luna, nel loro movimento attorno al sole, rimangono molto vicini ad esso. », dettagli IMCC. Tuttavia, prosegue l’istituto Si scopre che a giugno, per una decina di giorni, tutti i pianeti – tranne la Terra, ovviamente – e la Luna saranno confinati in una fascia ristretta del cerchio solare. “. Non è l’allineamento dei pianeti lungo l’eclittica, ma la concentrazione dei pianeti e della luna in questa regione del cielo. Per evitare confusione, possiamo parlare di Ampio contenimento dei pianeti “, in qualche luogo ” grande allineamento “.

Il diagramma seguente aiuta a capire cosa sta succedendo nel sistema solare. Non tutti i pianeti sono rappresentati contemporaneamente, perché alcuni sono così lontani dal Sole che il diagramma diventa illeggibile. Possiamo vedere chiaramente che non esiste un vero allineamento fisico delle stelle nel sistema solare.

Grande allineamento dei pianeti il ​​22 giugno 2022. // Fonte: IMCC

Si può sottolineare che questo tipo di assemblaggio è davvero eccezionale. La possibilità di vederli non capita spesso. L’ultima volta che ciò è accaduto è stato il 28 gennaio 1984, riferisce IMCE. Per la prossima formazione principale, il ritardo sarà più lungo: “ I seguenti accordi avranno luogo il 1° dicembre 2124 e poi il 21 febbraio 2161 L’istituto avverte. In altre parole, bisognerebbe aspettare poco più di un secolo perché questa scena celeste si riproduca! Abbastanza per motivarvi a mettere la sveglia molto presto, per godervi il meraviglioso allineamento del 22 giugno.