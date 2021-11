Gli scienziati stanno cercando segnali dagli alieni che inviano dal sistema solare

Nel loro studio, gli scienziati ipotizzano che non siamo l’unica civiltà intelligente nella galassia e che gli alieni sono più evoluti di noi. I nuovi arrivati, visto il loro ipotetico livello tecnologico, si sono formati in via Lattea Una rete di comunicazioni composta da centinaia di migliaia di sensori robotici sparsi nello spazio. Usano le stelle come lenti gravitazionali per inviare e ricevere segnali.

Il principio di funzionamento della lente gravitazionale: un oggetto massiccio focalizza un segnale da un oggetto distante, permettendoci di rilevare questo segnale / Foto JPL

Strani tentacoli nel sistema solare

Gli scienziati hanno chiamato le macchine virtuali che compongono la rete di comunicazione galattica, Focal Interstellar Communication Devices (FICD). Hanno calcolato che la stella Wolff 359, una delle stelle più vicine al Sole, è una candidata ideale per una lente stellare. Pertanto, l’ipotetico FICD, che si trova nel sistema solare, dovrebbe inviare segnali nella sua direzione.

La Terra attraversa la linea del segnale una volta all’anno. Ciò è dovuto alla posizione relativa del Sole e del Lupo 359: i sistemi planetari di entrambe le stelle si trovano uno accanto all’altro sul bordo. Questo ci dà la possibilità di intercettare un segnale FICD inviato a Wolf 359 o se viene inviato verso il sole.

Gli scienziati hanno chiesto l’accesso a informazioni di loro interesse: la presenza di un segnale nel campo ottico nel tempo e informazioni sulla possibile presenza di una sonda spaziale nel Sistema Solare. Come previsto, questi dati non hanno prodotto risultati: non sono stati rilevati segni o segni di FICD.

Ma gli scienziati non “lasciano cadere le mani”, ma interpretano il risultato negativo a modo loro: devi cercare di guardare nella direzione di altre stelle, devi cercare un segnale ad altre lunghezze d’onda, devi cercare oggetti potrebbero essere strane ipotetiche sonde.

