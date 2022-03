Gli scienziati hanno creato una vera nave veloce

Gli scienziati hanno appena creato uno strano piano che ci ricorda gli acceleratori dell’universo Guerre stellari. Veicoli volanti senza precedenti con motori a propulsione ionica senza carburante. Questo è un passo importante verso la creazione del velivolo a energia pulita del futuro. spiegazioni.

Quando la realtà incontra Star Wars

Gli scienziati hanno appena compiuto un grande passo verso la creazione di un aereo in grado di viaggiare utilizzando energia pulita. Infatti, Un team guidato da Stephen Barrett del Massachusetts Institute of Technology Descrivi (MIT) come creare un velivolo pneumatico a propulsione elettrica, che utilizzi la propulsione a stato solido. dicendo questo Nessuna ventola, motore a reazione o carburante non riutilizzabile. Il primo nel campo dell’aviazione. Sfruttamento recentemente riportato dai media specializzati al riguardo. natura.

Il futuro dell’aviazione non dovrebbe essere costituito da veicoli a elica oa turbina. Dovrebbe assomigliare di più a quello che ci vedi Star Trekcome una specie di nave che scivola silenziosa nell’aria.

Una svolta tecnologica senza precedenti

Questa svolta scientifica non era possibile prima perché la nostra tecnologia semplicemente non era abbastanza avanzata. Ma già nel 1921, gli scienziati furono in grado di sviluppare qualcosa di simileche in precedenza era stato confuso con una tecnologia Anti gravità. Ma ora il team del MIT afferma che la tecnologia moderna è sufficientemente avanzata per progettare un dispositivo del genere.

Nel corso Test condotti tra il 2016 e il 2018Hanno fatto un aeroplano con due ali 5 metri e peso 2,45 kg. Le sue ali sono ricoperte da sottili elettrodi. La coda ha un profilo aerodinamico e l’aereo ha una superficie curva per produrre portanza come le ali di un aereo normale. Il dispositivo è inoltre costituito da fili caricati da 20.000 V nella parte anteriore, che consente di creare un forte campo elettrico. ha detto Barrett IFLscienza Quello :

L’idea di base è che se ionizzi l’aria, rimuovendo un elettrone, puoi accelerare l’aria usando un campo elettrico. Come la potenza che ottieni quando ti sfreghi una palla sulla testa.

