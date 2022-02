Gli inquinanti quotidiani sono dannosi per la costruzione del cervello dei bambini piccoli

Cose di tutti i giorni che contengono Bisfenolo A, un distruttore endocrino. Vicino/fanny

Danneggiando lo sviluppo cerebrale del feto, alcuni inquinanti onnipresenti negli alimenti e nell’ambiente contribuiscono all’erosione delle capacità cognitive della popolazione. Scomodo e frainteso, ma già suggerito da una sfilza di studi recenti, questo fatto è al centro del lavoro innovativo e più completo svolto fino ad oggi, che è stato pubblicato dalla rivista giovedì 17 febbraio. Scienza. Suggeriscono che gran parte della popolazione occidentale sia esposta a una miscela di interferenti endocrini (DE) – sostanze in grado di interferire con il sistema ormonale – a livelli dannosi per la costruzione del cervello dei bambini piccoli.

“Gli esseri umani sono esposti a molte condizioni diverse di DE e un numero crescente di prove indica che l’esposizione a queste miscele all’inizio della vita può portare a disturbi dello sviluppo neurologico e cambiamenti nel corpo che aumentano la suscettibilità a determinate malattie. Per tutta la vita, Scrivi ricercatori. Tuttavia, la regolamentazione delle sostanze chimiche dipende interamente dalla valutazione del rischio dei singoli composti, lasciando l’effetto delle miscele chimiche nella vita reale sconosciuto e non regolamentato. »

Gli autori – trentasette ricercatori provenienti da una ventina di laboratori europei e statunitensi – hanno dimostrato che una miscela di circa quindici (EP) in comune interrompe la costruzione del cervello del nascituro e può ritardare l’acquisizione del linguaggio, un segno precoce di disabilità intellettiva o disturbo dello spettro autistico. Sulla base dei dati raccolti nella vita reale e su animali da laboratorio, gli autori propongono un nuovo quadro scientifico per la valutazione del rischio, basato sull’analisi di miscele di DE a cui la popolazione è già esposta.

Così gli autori hanno prelevato campioni biologici regolari da un gruppo di circa 2.000 donne svedesi in gravidanza e sono stati in grado di stimare la loro esposizione a una varietà di sostanze. Hanno determinato che una combinazione di cinque ftalati, otto composti perfluorurati (PFAS), bisfenolo A e triclosan, era associata a un’acquisizione del linguaggio ritardata nei figli di queste donne.

Disturbi dello spettro autistico

Gli ftalati e il bisfenolo A sono plastificanti che si incontrano frequentemente negli articoli a contatto con gli alimenti, nell’ambiente domestico o in alcuni prodotti per l’igiene e la cura del corpo. PFAS è un materiale antiaderente e resistente all’acqua utilizzato in pentole, abbigliamento, imballaggi alimentari, ecc. Alcuni PFAS sono vietati o stanno per essere banditi, ma sono persistenti, si accumulano nel grasso e ora sono onnipresenti nella catena alimentare: oggi è impossibile evitarli completamente. Per quanto riguarda il triclosan, è un antibatterico che a volte viene incorporato nei prodotti per l’igiene e la cura del corpo.

