Gli astronomi mappano per la prima volta 100.000 vivai di stelle

Un nuovo studio senza precedenti mostra che il vivaio stellare è più diversificato di quanto gli astronomi avessero inizialmente immaginato. Gli astronomi del progetto PHANGS (High Angular Resolution Physics of Near Galaxies) hanno mappato sistematicamente 100.000 vivai di stelle in 90 galassie e hanno scoperto che ognuno è più unico di quanto si pensasse inizialmente.

Ci vogliono decine di milioni di anni perché una stella si formi, partendo da una nube molecolare milioni di volte più massiccia del Sole, collassando sotto l’influenza della sua stessa gravità per formare una protostella moderatamente luminosa, e poi iniziando a ruotare e ad attrarre l’ambiente circostante. importa. Per formare un disco, e averne abbastanza dopo la massa, il nucleo inizia ad accendere la fusione nucleare e diventa una palla come il sole. Ma questo processo occupa una stanza dei bambini stellare per immagazzinare rapidamente gas e polvere, e il numero di stelle che possono formarsi dipende dalla posizione della stella nella galassia.

Pensavamo che tutti i vivai di stelle in ogni galassia fossero uguali, ma i risultati di questo studio mostrano che non è così. Questo studio quinquennale utilizza il Large Millimeter and Submillimeter Array cileno (ALMA). Il motivo per cui i telescopi a onde radio vengono utilizzati per aiutare le osservazioni è che possono concentrarsi maggiormente sulle emissioni di nubi molecolari scure e dense. La luce fioca di, piuttosto che la luce visibile delle giovani stelle generata da queste nuvole molecolari, consente agli astronomi di studiare come si è formata e formata la nuvola madre della stella.

Parte dell’arboreto stellato disegnato da Alma.

“Per capire come si forma una stella, è necessario correlare la nascita di una stella con la sua posizione nell’universo. Se una galassia rappresenta una città, allora la comunità è il braccio a spirale, la casa è l’unità di formazione stellare e la galassia vicina è la città vicina”, ha affermato la ricercatrice capo Eva Schinnerer di PHANGS. Ci dice che i “vicini” hanno una piccola ma significativa influenza sulla posizione e sul numero di stelle.

Scoprono che il modo in cui si formano le stelle è diverso, a seconda che la nube molecolare risultante si trovi nel disco galattico, in una struttura simile a un bastoncino, nei bracci a spirale o nel centro della galassia. Rispetto alle regioni tranquille, le nubi molecolari nelle regioni dense delle galassie sono generalmente più grandi, più dense e turbolente. La velocità con cui le nubi molecolari formano le stelle e il processo mediante il quale le loro regioni ad alta densità collassano in stelle sembra dipendere dalla posizione della nube molecolare.

Successivamente, il team cercherà di capire cosa potrebbe significare questo cambiamento per la formazione di stelle e pianeti e la nostra posizione nell’universo. I ricercatori hanno notato che questa è la prima volta che abbiamo una chiara comprensione del numero di asili nido nelle stelle vicine, e in un certo senso è un enorme passo avanti per capire da dove veniamo. È ormai noto che i vivai stellari differiscono da luogo a luogo, ma speriamo di capire le differenze e come influenzano la formazione di stelle e pianeti nel prossimo futuro.

