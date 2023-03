Georgia Meloni è molto preoccupata per la situazione in Tunisia e per il “possibile collasso della sua economia”

22-03-2023

La presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha detto che il suo Paese sta affrontando un fenomeno di proporzioni senza precedenti. Siamo di fronte a un grave problema legato alla stabilità della Tunisia e alla possibilità del suo collasso economico. È una questione che non può essere risolta, visto che il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha sospeso i negoziati con le autorità del Paese.

Presentandosi davanti al Senato italiano ieri, martedì 21 marzo, in previsione della riunione del Consiglio europeo del 23-24 marzo, la Meloni ha dichiarato che “il fascicolo su cui stava lavorando ogni giorno”, secondo quanto riferito. Agenzia di stampa italiana.

E ha precisato che “ne ho parlato ieri nel mio colloquio con il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni”, osservando che la stessa Commissione europea aveva pensato di andare in Tunisia all’inizio del mese, ma ha rinviato l’iniziativa.

Il presidente del Consiglio italiano ha concluso che “l’Italia è pronta a fare ogni sforzo per cercare di superare questa crisi, che non ci aiuta affatto e che può portare ad un inasprimento della situazione”.

Giorgia Meloni ha parlato pochi giorni fa della Tunisia al Parlamento italiano. ” La Tunisia è in preda a una profonda crisi Con conseguenze che potrebbero essere molto preoccupanti per l’Italia, ma non solo.

