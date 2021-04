Il simbolo per eccellenza delle famose vacanze in Italia Gelato A volte può essere piuttosto complicato sotto la sua superficie con gocce di cioccolato. L’Italia vuole frenare i trucchi che alcuni gelatieri usano per fare le loro montagne Gelato molto attraente. Così, il Senato italiano ha appena proposto controlli rigorosi sulla quantità di aria compressa che viene iniettata nel gelato, per conferirgli un aspetto più liscio, e sugli ingredienti utilizzati.

Il mio prodotto Gelato Stai attento! Dovranno sottoporsi al controllo di qualità e se lo hanno fatto Gelato Dimostrandosi estremamente sopravvalutato, sarebbe soggetto a una multa fino a 10.000 euro. L’azione mira a indirizzare i prodotti industriali di scarsa qualità, il cui gelato può contenere fino all’80% di aria compressa, il che significa che i consumatori pagano principalmente l’aria, non il gelato!

Il disegno di legge, proposto da quattro senatori di Viva Italia e due del Pd, mira a tutelare i gelatieri e i diritti dei consumatori. ” Il Gelato È stata a lungo una delle icone gastronomiche in Italia, insieme alla pasta e alla pizza. Ma nel nostro ordinamento non c’è riconoscimento o tutela per il gelato artigianale e per chi lo fa secondo le regole dell’arte ”, ha detto al quotidiano il senatore Ricardo Ninsini. Profeta. Inoltre, questo settore è tutt’altro che trascurabile per l’economia italiana, in quanto registra un fatturato annuo di circa 1 miliardo di euro.

Secondo questa nuova legge, la soffiatura artificiale del gelato con aria compressa, piuttosto che una vigorosa miscelazione letterale, non è un’autentica pratica artigianale. La miscelazione rapida del gelato dovrebbe produrre un prodotto che non contenga più del 30% di aria compressa.

Il disegno di legge propone anche il divieto di prefabbricati in polvere e miscele che non richiedono l’aggiunta di liquido o zucchero. Sono inoltre vietati sostituti artificiali o poco costosi al posto degli ingredienti freschi, inclusi coloranti e aromi artificiali e grassi idrogenati. Secondo questa nuova procedura, il gelato autentico dovrebbe contenere solo latte e latticini, uova e frutta fresca. Il verde brillante del gelato al pistacchio o il colore rosa abbagliante del gelato al lampone sono segni di ingredienti innaturali.

Verranno inoltre regolate alcune fasi della lavorazione del prodotto, ad esempio il congelamento del gelato ad un massimo di 0 ° C per un massimo di 72 ore.

Per evitare di investire in Gelato Gonfiato con aria compressa, CNTraveler Si consiglia di cercare colori più tenui, profumi stagionali e prodotti visualizzati piatti in vassoi piuttosto che impilati.

Articolo tradotto da Forbes US – Autore: Rebecca Ann Hugues

