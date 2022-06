Futura Swipe Into Space si lancia su Snapchat per esplorare lo spazio!

Avviso ai fan chatta veloceFutura lancia una nuova serie per bambini sullo spazio e la scienzaUniverso : scorri nello spazio. Attraverso episodi dinamici della durata di circa tre minuti, costellati da splendide illustrazioni e sequenze testa a testa, scoprirai molti misteri Universosubordinato confine dell’universo per dare forma al nostro pianeta.

Ogni settimana, Thibaut di Futura risponderà a una delle tante domande che potremmo avere. controè stato formato la luna ? Che cos’è un file Astronavequesto è Razzo La nuova generazione che promette di mandare uomini su Marte? Come funziona la passeggiata spaziale? Quale destino attende il nostro universo? E se potessimo viaggiare alla velocità della luce?

scorri nello spazio è la nuova serie settimanale di Snapchat di Futura, che svela i segreti dell’universo. © Scorri nello spazio, Futura

Nel primo episodio in programma: La velocità della luce

In questa prima puntata di scorri nello spazioThibaut propone di studiare una nota costante in fisicoIl velocità della luce. È uno dei pilastri della relatività speciale: nulla può trascenderlo! Chiamata ” contro ” In fisica, che determina la velocità della luce nel vuoto (c = 299.297.456,2 km/s), il fatto che sia una costante permette Scienziati di astronomia Per calcolare le grandi distanze nell’universo, in base al percorso che la luce compie per raggiungerci.

È da qui che viene l’unità dell’anno luce, ed è davvero una distanza, non un’unità di tempo! Corrisponde al tempo che la luce percorre nel vuoto in un anno, cioè 9,461 miliardi di chilometri! Per saperne di più sulle distanze che ci separano dalle altre stelle, come la Luna, e Soleo anche un file sistema stellare La più vicina Proxima du Centaure, dovrai andare direttamente alla pagina scorri nello spazio !