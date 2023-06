Flash economico dei paesi sviluppati – L’economia italiana sorprende al rialzo nel primo trimestre del 2023

In Italiala crescita del PIL è stata rivista di +0,1 punti secondo la stima dettagliata, indicando un aumento dell’attività del +0,6% in 1Qualunque trimestre del 2023 (dopo il −0,1% nel 4H trimestre 2022).

In Eurozona A maggio il PMI manifatturiero (stima finale) è sceso a 44,8 (dopo 45,8), sempre in Germania a 43,2 (dopo 44,5), in Italia a 45,9 (dopo 46,8), in Spagna a 48.4 (dopo 49.0), e a Regno Unito a 47.1 (dopo 47.8).

Secondo la stima veloce Eurostat, l’inflazione (intesa come indice IAPC) è scesa ancora a maggio, sia a Eurozona (+6,1% dopo il +7,0%), in Germania (+6,3% dopo il +7,6%), in Italia (+8,1% dopo +8,7%) e in Spagna (+2,9% dopo il +3,8%).

Anche il tasso di disoccupazione è diminuito ad aprile Eurozona nel suo complesso (6,5% dopo il 6,6%) e in Italia (7,8% dopo il 7,9%), mentre era stagnante nel Germania (Come definito dall’Organizzazione internazionale del lavoro, 2,9%). IL Giappone Ha registrato anche un basso tasso di disoccupazione ad aprile, al 2,6% (dopo il 2,8%), ma è salito bruscamente in stato unito in maggio al 3,7% (dopo il 3,4%).

Le vendite al dettaglio sono rimbalzate ad aprile Germania (+0,8% dopo -1,3%) e ha accelerato Spagna (+0,9% dopo +0,7%), mentre l’Economic Climate Index (ESI composito) è a Eurozona È peggiorata a maggio (96,5 dopo 99,0).

attraverso l’AtlanticoI prezzi degli immobili sono aumentati a marzo secondo FHFA (+0,6% dopo +0,7%) e S&P 20 (+0,5% dopo -0,1%). Le spese per costruzioni residenziali e non residenziali sono aumentate ad aprile rispettivamente del +0,4% (dopo -0,0%) e del +1,9% (dopo +0,6%). A maggio l’indice ISM manifatturiero è sceso a 46,9 (dopo 47,1), così come la fiducia delle famiglie (102,3 dopo 103,7). In GiapponeIndice della produzione industriale (IPI, 1tempo stime) ha ristagnato ad aprile (+0,0% dopo +0,2%).