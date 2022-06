Fiat Doblo: cugino dall’Italia

Lo trovi Joe deja vu? E per una buona ragione, la Fiat Doblo è la quinta vettura sviluppata su base congiunta dal gruppo Stellantis. C’erano già una Peugeot Rifter, Citroën Berlingo, Opel Combo e il modello partner del marchio Toyota Proace City Verso.

Quella che avete davanti è la versione familiare della Fiat Doblo, che avrà la stessa particolarità del resto della sua famiglia: sarà proposta solo in versione 100% elettrica. Riceverà un motore da 136 CV e una batteria da 50 kWh che promette un’autonomia di circa 280 km.

La decisione di Stellantis di limitare l’auto tipicamente destinata alle famiglie con un budget limitato con l’elettricità potrebbe sembrare assurda. Il fatto è che è causato dalla quota di emissioni di anidride carbonica che l’Europa impone a ciascun marchio attivo sul proprio territorio. Per raggiungere questa quota, i marchi Stellantis hanno dovuto “sbarazzarsi” delle vendite di modelli termoelettrici e nelle auto MPV l’ascia è caduta. Ma conosci qualche marchio specializzato in incroci che non ha problemi con la posta in gioco? Toyota, che continuerà a offrire motori a combustione interna.

Se la tua famiglia ha bisogno di benzina o diesel Berlingo, sai cosa fare: compra una “Berlingo” da Toyota.