faccia nascosta. Episodio 2: Ecco come Mohamed Belushi è passato dalla medicina alla meteorologia in Tunisia

Muhammad Balooshi è una delle voci principali del primo canale televisivo nazionale. Può essere riconosciuto tra migliaia. In questo secondo episodio di The Hidden Face, su Le360, questo famoso Mr. Weather rivela come abbia scelto di passare alla meteorologia, dopo due anni di studi medici.

per me per me

La voce di Muhammad al-Balushi ha permeato l’infanzia di molti marocchini. È stato lui ad annunciare il bel tempo, come le allerte meteo, su National TV Channel One, 34 anni fa. Era destinato a fare il medico, ma lo scelse Interruttore Per lavorare come meteorologo, dopo un breve periodo di due anni presso la Rabat Medical School.

Nel secondo episodio di “The Hidden Face” su Le360, Mohammed Balushi racconta come il caso abbia giocato a suo favore e come l’amicizia abbia influenzato notevolmente la sua carriera.

Questo cittadino di Oujda è venuto a Rabat per studiare medicina dopo che suo padre gli aveva consigliato di scegliere questa strada. Tuttavia, non gli piaceva l’atmosfera all’università a causa dei tanti scioperi e scontri tra studenti.

Un giorno, la facoltà è corsa su tutte le furie e si è imbattuto in un vecchio amico che stava studiando le previsioni del tempo in Tunisia. Convincilo a cambiare rotta!

Scopri i dettagli in questo video: