F1: In Bahrain, tre brevi giorni di test di adattamento

Il test pre-campionato di Formula 1 in Bahrain dal venerdì alla domenica è una sfida sia per i piloti alle prime armi che per i team, poiché si svolge solo per tre giorni rispetto ai sei o otto giorni precedenti.

Il paradosso dell’anno è stato rivisitato ancora una volta, e questi test sono stati accorciati in un modo senza precedenti in testa alla stagione più lunga della storia con 23 premi importanti, a partire dal Gran Premio del Bahrain del 28 marzo.

Per ragioni logistiche, i test si stanno svolgendo sull’isola del Golfo e non a Barcellona, ​​come è successo negli ultimi anni.

Le vetture rimangono in gran parte le stesse di quelle del 2020 e questi test sono stati programmati, l’unica possibilità per vedere i piloti ei singoli posti in azione prima della stagione. Per risparmiare anche di fronte alla pandemia, non accade più di sei giorni nel 2020 o otto nel 2019 o anche più di prima.

Ogni pilota riceverà un giorno e mezzo. Per il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, alla Mercedes dal 2013, nessun problema. Ma per cominciare, come Mick Schumacher e Nikita Mazepin in Haas o Yuki Tsunoda in AlphaTauri, la posta in gioco è alta.

“La priorità assoluta è sentirsi più a proprio agio in macchina e cercare di capire tutto ciò che deve essere fatto”, ha detto Schumacher, figlio della leggenda Michael Schumacher, primo vincitore del Gran Premio del Bahrain, nel 2004, anno in cui vinse il Gran Premio. Il titolo del settimo e ultimo campione del mondo.

– Alonso riparte da zero –

Il pilota, che compirà 22 anni il 22 marzo, scopre l’élite dopo aver vinto il campionato di Formula 2 lo scorso anno. Se avesse già partecipato all’allenamento gratuito alla fine dello scorso anno, il suo compagno di squadra Nikita Mazepin, anche lui un “debuttante”, avrebbe rilasciato Haas sponsorizzato dalla Ferrari.

Un’ulteriore difficoltà, Mazepin come Schumacher ha fatto riferimento alla superficie “abrasiva” del circuito, che può danneggiare rapidamente le gomme.

“È un brutto corso in termini di pneumatici perché penso che faremo, credo, meno giri” di quanto non fosse a Barcellona, ​​il francese Albin Esteban Ocon, che include Fernando Alonso, 39 anni, ha sviluppato un nuovo compagno di squadra.

Come i principianti, molti piloti, come Alonso, nonostante la loro esperienza, sono partiti da zero in una nuova squadra e dovranno adattarsi velocemente.

Sebastian Vettel è passato dal rosso Ferrari al verde Aston Martin: “È un motore diverso, controlli diversi … c’è molto di più su cui lavorare”.

“Non è la transizione più facile, non c’è molto tempo, non ci sono molti test, ma è così, e so di essere stato lì (in F1) per molto tempo e ho familiarità con tutto quello “, il campione del mondo a quattro con la Red Bull sviluppa dal 2010 al 2013.

– “Goditi ogni minuto” –

Stessa battaglia per Sergio Perez (Red Bull), Daniel Ricciardo (McLaren) o Carlos Sainz Jr. (Ferrari). Tuttavia, quest’ultimo era già riuscito ad abituarsi ai suoi nuovi colori durante i test con la Ferrari 2018 a Fiorano, in Italia, mentre altri hanno preso il segno durante una giornata di speciali test promozionali.

Anche per i team tutto andrà molto veloce: “C’è molta pressione, devi ottenere il massimo da ogni giorno, ogni ora e minuto di test”, spiega Marcin Podkowski, CEO di Alpine.

Il direttore tecnico dell’Alfa Romeo Jean Monchow prevede “tre giorni frenetici, con tanti chilometri da percorrere per garantire affidabilità” anche se, come “ci sono molto in comune con il 2020, i rischi spiacevoli sono ridotti al minimo”.

Tuttavia, il trasferimento di esperienze in Bahrain ha i suoi vantaggi: le temperature estive consentono condizioni più vicine al resto della stagione rispetto a Barcellona durante questo periodo. E prima del primo GP, tutto era già a posto. Come un “lungo weekend con miglia extra”, Schumacher già stima.

