Evelyn Deliat: Cosa c’è da sapere sulle famose previsioni del tempo di TF1

Evelyn Deliat era nota per la sua visione precisa, il sorriso caloroso e la voce immediatamente riconoscibile. Una figura importante nel panorama audiovisivo francese. Ecco una foto di una donna che ha dimostrato di esserlo Il vero riferimento nel campo della meteorologia.

Biografia personale

Evelyn Deliat: formazione e carriera

Evelyn Dahliat è nata il 19 aprile 1948 a Colonia, in Germania. È l’unica figlia di un padre di Bordeaux che è un direttore delle vendite e di una madre tedesca che possiede una fabbrica di profumi. Trascorrerà tutta la sua infanzia nel 15° arrondissement di Parigi.

Dopo aver studiato inglese alla nuova Sorbona, Evelyn Deliat ha iniziato la sua carriera televisiva all’ORTF as Annunciatore nel 1968 Ben presto attirò l’attenzione di TF1.

Animazione della presentazione

Évelyne Dhéliat ha ospitato diversi spettacoli di successo, incl “Appena in tempo, al momento giusto”E “Casa TF1”E “felice di vederti” E “Buono a sapersi.”.

Nel 1980, ha fatto la preselezione francese per l’Eurovision Song Contest, un’esperienza che l’ha catapultata verso la celebrità. È stata anche premiata per il suo lavoro, Ha vinto il Sept d’Or come miglior relatore nel 1985.

Nel corso degli anni, Evelyn Deliatt è diventata una figura familiare nelle trasmissioni radiofoniche meteorologiche di TF1, che presenta ancora oggi. È anche apparsa in diversi speciali, tra cui Capodanno e Gala del 14 luglio.

Con la sua voce dolce e calma, la presenza calda e la personalità affascinante, Evelyn Deliat È diventato un’icona della televisione francese. La sua professionalità e la sua lunga vita attestano il suo impegno nei confronti del suo pubblico e la sua passione per il suo lavoro.

Evelyn Deliatt diventa un’ancora meteorologica

Evelyn Deliatt fece domanda per mostrare Weather nel 1991, dopo la partenza del presentatore Michel Cardoz. Dopo aver ricoperto questa posizione, è stata allenata da Alain Guillot-Petrie nell’agosto dello stesso anno. Il 30 agosto 1991, ha ancorato le previsioni del tempo su TF1, dopo le 13:00 e le 20:00.

Nel 2000 è stata nominata Direttore del Servizio meteorologico TF1 e da marzo 2009 ha diretto il Servizio meteorologico LCI. Evelyn Deliat è oggi Riconosciuto come riferimento per il tempo in TVprendiamo Ha vinto cinque premi in festival internazionali tra il 1993 e il 2003.

Nel 2011 è stata votata presentatrice meteorologica preferita in Francia. Tuttavia, nel settembre 2012, Evelyn Dahliat ha perso diversi mesi a causa di un intervento chirurgico, scatenando voci sulle sue condizioni di salute. Alla fine è tornato a mostrare Weather nel settembre 2012.

Nel dicembre dello stesso anno, TF1 ha lanciato le previsioni a sette giorni e il tempo concreto, un processo innovativo lanciato da Evelyn Deliat. Dalla partenza di Catherine Laborde nel 2017, Evelyn Deliatt e Louis Boudin presentano The Weather insieme su TF1, mentre lo spettacolo meteorologico dal lunedì al giovedì si alterna con Louis Boudin e Tatiana Silva nei fine settimana.

Evelyn Deliat: apparizione televisiva

Oltre ad essere una presentatrice meteorologica, Evelyn Deliat è apparsa anche in televisione. Nel 2013, ha interpretato la madre di Alexander Fulang nello spettacolo in prima serata di TF1, “I nostri cari vicini festeggiano l’estate”. Partecipa regolarmente anche al Grand Concours des animators e ha persino raggiunto la finale durante lo spettacolo di settembre 2013.

Nel 2014 ha partecipato allo spettacolo “Chi vuol essere milionario?” In un duetto con Gil Beaulieu. Nonostante il suo successo come presentatrice meteorologica, Evelyn Deliat non manca di provare altri ruoli e mostrare il suo talento come personaggio pubblico.

Sul lato privato, Evelyn Dahliat ha una figlia di nome Olivia, nata nel 1967, che è un avvocato. Nel 2013 ha anche rivelato di essere nonna di due nipoti. Suo marito, Philippe Maraninchi, con il quale ha vissuto per 51 anni, è deceduto l’11 aprile 2017.

Filmografia e pubblicazione

Evelyn Deliat ha anche fatto alcune apparizioni in film e radio. Nel 1966 ha recitato nel film Le tredici spose di Fu Manchu di Don Sharp. Un film di spionaggio e avventura in cui ha condiviso il poster con Christopher Lee e Roger Henein.

In televisione, ha co-organizzato l’Eurovision Song Contest nel 1980. Ha anche recitato in diverse produzioni televisive. Possiamo vederlo dentro Nessuna pietà per i croissant. Nel 1987 e “Il grande giornale” nel 2010. Ha anche co-ospitato lo spettacolo “Millennio” Insieme a Christophe Dechavan, Jean-Claude Narci, Jean-Pierre Pernod e Valerie Benaim.

Nel 2013 ha recitato in “Le Grand Méchant Loup” di Nicolas Charlet e Bruno Lavigne.

Oltre alla sua carriera nei media, Evelyn Deliat è anche autrice di un libro sull’ecologia, intitolato “Fa bene al pianeta”. È stato SPubblicato nel 2007 dalle edizioni Calmann-Lévy. È anche l’introduzione al libro “La palestra è la mia faccia: più piccola, più bella, più alta” di M.-J. Saffon, sul tema del fitness e del benessere, è stato pubblicato nel 1986 dalle edizioni Mengès.

Onori

Ricevuto da Evelyn Deliat Diversi franchising nella sua carriera. È stata insignita del Cavaliere dell’Ordine Nazionale al Merito nel 2004 e del Cavaliere della Legione d’Onore nel 2016.

Ha vinto molti premi. Nel 1984, è stata insignita della Seven Gold Medal come miglior oratore. Orange Award nel 1985. Nel 1994, è stata premiata come miglior spettacolo aereo. Nel 1998, ha vinto l’International Weather Festival Cup in Quebec e Montreal nel 2000. Infine, il Scholars Prize al Festival di Zagabria nel 2003 e all’Issy Les Moulineaux Festival nel 1993 e 2003.

fonte : Wikipedia