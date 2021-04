Esplorazione di piccoli corpi celesti, la stazione di ricerca scientifica lunare e razzi pesanti … rilascio pesante nello spazio di notizie pesanti – Scientific Exploration-cnBeta.COM

La missione per rilevare piccoli oggetti celesti è entrata nella fase di sviluppo ingegneristico e Chang’e-6 condurrà il campionamento, il ritorno e il rilevamento sul retro della luna, e il tipo di base della Stazione di ricerca lunare sarà costruito entro il 2030, il il veicolo di lancio è in fase di sviluppo ed è iniziato il lavoro dimostrativo del progetto di esplorazione marginale del sistema solare In occasione del “China Space Day” nell’anno 2021, una serie di importanti informazioni sullo sviluppo della visione e pianificazione spaziale strategica , e le principali aree di frontiera e tecnologiche sono state liberate.

Il rilevamento di piccoli corpi celesti sta entrando nella fase di sviluppo ingegneristico

200 kg saranno riservati al carico

Il 24 aprile, al forum principale della China Space Conference, lo scienziato popolare e accademico dell’Accademia cinese delle scienze Ye Beijian ha presentato un rapporto intitolato “Presupposti sulla missione di esplorare i piccoli corpi celesti del mio paese”.

I principali progetti di esplorazione planetaria nel mio paese includono l’esplorazione di piccoli corpi celesti, il campionamento di Marte e ritorno e l’esplorazione di Giove. Nel frattempo, vengono già mostrati compiti futuri come l’esplorazione marginale del sistema solare. Tra questi, la missione di rilevare piccoli corpi celesti è un progetto storico per un importante progetto di esplorazione planetaria, e anche una missione di primo piano nel viaggio di costruzione di energia spaziale nel mio paese.

Roadmap di implementazione per i principali progetti di esplorazione planetaria

Al giorno d’oggi, la mia piccola spedizione sui corpi celesti è entrata nella fase di sviluppo ingegneristico. Lo scopo del programma di rilevamento per il rilevamento di piccoli corpi celesti nel mio paese è un corpo celeste HO3 in orbita comune 2016 e la cintura principale della cometa 311P nella cintura degli asteroidi.

Il sistema di rilevamento di piccole sfere del mio paese include il rilevatore principale e la capsula di ritorno. Tra questi, la sonda principale completerà le missioni di volo complete di trasporto di asteroidi vicino alla Terra, indagini dettagliate sull’orbita, campionamento e trasferimento, ritorno sulla Terra, separazione della capsula di ritorno, trasporto della cintura principale di comete ed esplorazione scientifica; La capsula di ritorno adotterà il rientro balistico. Method, scegli la forma aerodinamica di “Spherical Cone Outsole + Single Conical Back Body”, e completa il processo di decelerazione e atterraggio a terra con “Aerodynamic Shape + Parachute”.

Yi Bijian ha rivelato che durante la prima esplorazione di asteroidi nel mio paese, verranno selezionati campioni di atterraggio. Padroneggiare la tecnica di atterraggio significa che se un asteroide si scontra con la Terra in futuro, il nostro paese può avvicinarsi e intervenire direttamente.

Allo stesso tempo, l’Amministrazione spaziale nazionale è sempre stata aperta alle missioni di esplorazione degli asteroidi. In termini di trasporto di cose, la missione di esplorazione degli asteroidi cinese manterrà una capacità di carico di 200 chilogrammi per aprirsi alla società.

Nel 2024 vengono effettuati il ​​campionamento e il rilevamento lunare

Nel 2030, costruisci un tipo base di stazione di ricerca lunare

Secondo Hu Hao, il capo progettista della terza fase del Lunar Exploration Project, Chang’e-6, come backup per Chang’e-5, intende puntare ad atterrare sul suo dorso nel bacino “Antartico-Aitken” . Per la luna intorno al 2024 per condurre il ricampionamento e l’esplorazione.

Prima di allora, l’Amministrazione spaziale nazionale ha emesso l ‘”Annuncio di opportunità per la cooperazione nel trasporto del carico utile internazionale per la missione Chang’e-6″. Dopo l’analisi e l’esame, il rilevatore di radon francese e il dispositivo di ricerca sul ghiaccio sulla superficie lunare sono stati applicati congiuntamente da Russia, Cina e Svezia. I quattro carichi utili del rilevatore di anioni della superficie lunare e del riflettore angolare del raggio laser italiano sono stati elencati come progetti iniziali.

Il mio paese esplorerà le risorse relative alla luna, la ricerca scientifica e la verifica tecnica delle stazioni di ricerca scientifica attraverso le missioni Chang’e 6, 7 e 8 e rafforzerà la costruzione di base delle stazioni di ricerca scientifica lunare. Si prevede di costruire la stazione di ricerca scientifica lunare di base entro il 2030.





10 metri di diametro, la capacità di carico dell’orbita della luna

Veicolo di lancio pesante con un carico utile non inferiore a 50 tonnellate

In “The Moon: International Symposium on Astronomical Exploration and Observation”, Mo Yu, Direttore del Public Design Department della First Academy of China Space Science and Technology Corporation, ritiene che le attività umane nello spazio per un lungo periodo di tempo in futuro sarà concentrato principalmente nello spazio terrestre e sulla luna. Per soddisfare le esigenze di trasporto aereo da e verso il mondo, il sistema di trasporto spaziale deve poter essere riutilizzato per soddisfare le esigenze di un accesso aereo veloce, economico e su larga scala.

Mo Yu ha introdotto che il mio paese sta sviluppando un veicolo di lancio per impieghi gravosi con un diametro di 10 metri e una capacità di carico orbitale lunare di almeno 50 tonnellate, che fornirà un importante supporto per la successiva istituzione di una base lunare e il completamento di una grande attività di esplorazione lunare in scala.

Mo Yu ha presentato il piano di atterraggio lunare con equipaggio nel mio paese: “Al momento, il mio paese ha realizzato un atterraggio lunare con equipaggio attraverso rendezvous intorno alla luna e attracco, e la capacità portante del LEO può raggiungere le 27 tonnellate. Il piano globale disperderà la pressione del razzo Lancio. Lo sviluppo del razzo vettore potrebbe ridurre il numero di attracchi intorno alla luna e migliorare l’efficienza di trasporto “.

In quanto corpo celeste più vicino alla Terra, la luna dovrebbe diventare una nuova fonte di progresso scientifico e crescita economica. Nei prossimi decenni, l’umanità svilupperà e utilizzerà sempre più risorse lunari. Allo stesso tempo, la Luna diventerà anche il posto migliore per controllare i sistemi e i processi di esplorazione dello spazio profondo abitato.

È iniziata la presentazione del progetto di esplorazione del sistema solare marginale

Usa la piattaforma lunare per osservare lo spazio

Wang Qi, accademico dell’Accademia cinese delle scienze e direttore del National Space Science Center dell’Accademia cinese delle scienze, ha presentato al forum principale della Cina un rapporto dal titolo “Le principali questioni scientifiche nell’esplorazione marginale del sistema solare” Conferenza spaziale. Ha rivelato che “la Cina ha lanciato un’offerta per il progetto di esplorazione del sistema solare marginale”.

L’analisi approfondita del background scientifico, delle principali questioni scientifiche e degli obiettivi scientifici dell’esplorazione marginale del Sistema Solare mira a scoprire questioni scientifiche chiave come la fisica dell’eliosfera, l’evoluzione del sistema solare e la fisica interstellare.

Secondo il piano, il progetto di esplorazione marginale del sistema solare raggiungerà quattro obiettivi scientifici: esplorare la terra di nessuno, il quadro completo dell’eliosfera, uno scorcio di grandi pianeti e l’archeologia del sistema solare.

Wang Qi credeva che il mio paese si stesse spostando da una forza aliena a una forza aliena. L’esplorazione della luna e l’esplorazione dello spazio profondo richiedono una trazione integrale per la scienza e la tecnologia. Il Chinese Lunar Exploration Project sta organizzando un lavoro sperimentale scientifico presso la Stazione internazionale di ricerca lunare, utilizzando la luna come piattaforma naturale per lo sviluppo dell’osservazione astronomica su larga scala e dell’osservazione spaziale della Terra.