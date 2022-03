Economia: la digestione anaerobica contiene tutto nel settore del futuro

Gestione dei rifiuti, produzione di energia rinnovabile, riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) e sostegno al mondo agricolo: il metano è un modo per il futuro di contribuire alla transizione energetica e ambientale dell’Aude e dei Pirenei orientali.

La digestione anaerobica è un processo di trattamento e recupero dei rifiuti, che riproduce un fenomeno biologico naturale mediante il quale i batteri decompongono la materia organica. “La digestione anaerobica è un’interfaccia per molte attivitàafferma Fabian Haas, amministratore delegato di Total Energies Biogaz France (sede centrale: Roquefort – 47), una filiale del gruppo petrolifero.

Si trova a Perpignan attraverso l’unità BioRoussillon. Consente di riciclare localmente la materia organica proveniente da produzioni agricole o agroalimentari. Il processo produce una sostanza che può essere utilizzata come fertilizzante naturale. Il processo genera anche biogas che, una volta depurato, può essere reimmesso nella rete gas gestita da GRDF. Questa energia può essere utilizzata per il riscaldamento, il trasporto terrestre e marittimo e i processi industriali. In definitiva, la digestione anaerobica è un’alternativa locale all’incenerimento e all’interramento dei rifiuti”. Per Fabian Haas, questo processo è efficace essendo parte dell’economia circolare e contribuendo all’indipendenza energetica della regione.

Fabian Haas, amministratore delegato di Total Energies Biogaz Francia.

Ambizioni regionali

Già maturo in alcuni paesi come Germania e Italia, lo sviluppo del metano sta accelerando in Francia. Già nel 2020 questo processo rientrava nel mix energetico con 214 impianti che immettevano biometano in rete rappresentando 3,9 TWh di capacità produttiva, con un aumento della capacità del 73% rispetto al 2019.

L’Occitania possiede quasi quaranta strutture, comprese alcune nell’Aude e nei Pirenei Orientali. Questo processo integra lo scenario Positive Energy Zone 2050 avviato dall’impresa regionale che mira alla produzione di biogas 9.400 GWh nel 2050 (contro i 70 GWh del 2015).

In questo contesto, la regione, insieme ai partner, ha deciso di istituire un Centro Regionale per il Gas Verde per assistere e sostenere lo sviluppo dei Gas Verdi Rinnovabili (CRGV).

“Attualmente, questo è vicino a 10.000 residenti consumano il gas prodotto a Perpignanconferma prima di aggiungere: Il contesto dell’aumento dei prezzi dell’energia, come il gas, nonché i prezzi elevati dei fertilizzanti azotati in arrivo in particolare dalla Russia, rafforzano l’idea che il metano possa essere una leva interessante per le regioni”.

Secondo lui, “Total Energies, anche fornitore di energia, prevede di spingere la produzione di biogas al 10% entro il 2030, dall’1 al 2% attualmente. Ciò equivale a raddoppiare di dieci la nostra capacità produttiva, da 0,5 TWh a più di quattro. Ci saranno nuove sedi, ma stiamo anche valutando l’acquisto di unità attive”.

Il trattamento dei rifiuti organici è una fonte di sviluppo

L’ambizione degli attori del settore attivo dell’Occitania in particolare, come Total Energies Biogaz, Arkolia Energies, Valorem, ecc., riflette il potenziale di sviluppo del settore della digestione anaerobica. “C’è del potenziale, in particolare quelli legati alla raccolta differenziata dei rifiuti organici dai grandi produttori come mense o abitazioni (che il Green Growth Energy Transition Act fissa un obiettivo per lo smistamento universale alla fonte entro il 2025) così come nel settore agricoloLui dice. L’idea non è quella di creare siti per la digestione anaerobica ovunque. esattamente il contrario. Il luogo di produzione è interessante solo se si trova vicino a fornitori e consumatori di gas”.

Secondo Solargo Research and Consulting:meLe zone più favorevoli allo sviluppo della digestione anaerobica si trovano intorno a Carcassonne, Fanjeaux, Lavalette e Castelnaudary. Lo sviluppo sarà più limitato nei Pirenei orientali“.

settore del reclutamento

In un momento in cui molti settori stanno lottando per trovare lavoro, il settore ha i mezzi per soddisfare le sue ambizioni? “Total Energies Biogaz France ha attualmente circa 100 dipendenti. Prevediamo tra le 40 e le 50 assunzioni nel 2022. Il 50% della crescita del team è legato alla manutenzione e al funzionamento del sito. In particolare, stiamo cercando in Occitania un Project Manager e Regional Managerannuncia Fabian Haas che sta valutando la possibilità di allestire un centro di formazione. Assumiamo una varietà di profili: venditori, sviluppatori, uffici di progettazione, business, logistica, funzioni di supporto, operazioni e manutenzione, biologi, agronomi… l’età media dei nostri team è di 35 anni! Riteniamo che le nuove generazioni si stiano impegnando in professioni significative come la nostra”.

Contribuendo alla trasformazione ambientale e alla transizione energetica, ma anche al trattamento dei rifiuti e all’occupazione, il settore del biogas sostiene il mondo di domani.