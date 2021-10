È nascosto nella fascia principale degli asteroidi

Classificato come asteroide, si trova tra le orbite di Marte e Giove.

Un team di astronomi guidato da Henry HH dell’American Planetary Institute, generale I risultati dell’analisi dei dati raccolti durante l’osservazione dell’asteroide anomalo identificato come 2005 QN137 sul sito web della Cornell University (248370) nel 2005 hanno mostrato segni di attività solo a luglio.

Questi risultati hanno aiutato gli astronomi a personalizzare questo corpo celeste Migliaia di asteroidi Forma una cintura Tra le orbite di Marte e Giove. Gli scienziati hanno utilizzato i dati ottenuti attraverso i telescopi di quattro laboratori, tra cui Palomer e Hallegala, da luglio ad agosto 2021.

Pertanto, hanno concluso che la QN137 del 2005 potrebbe essere classificata come una cometa a causa delle sue proprietà essere in coma O “capelli”, una nuvola di polvere e gas che ricopre il nucleo, e la sua lunghezza della coda era di oltre 720.000 km nel luglio 2021, mentre la sua larghezza era stimata in 1.400 km. L’orbita dell’asteroide si trova al di fuori della cintura principale, la larghezza del suo centro è di 3,2 km.

Un aspetto importante è cosa Il coma è stato causato principalmente dalla polvere E non per il gas. In 37 giorni di osservazione la luminosità della chioma è diminuita di 0,35 stelle, mentre la coda di polvere è rimasta praticamente invariata nello stesso periodo.

