Due buchi neri sono diretti verso una collisione spazio-temporale

Un team di astronomi ha annunciato di aver identificato due buchi neri supermassicci diretti a un’inevitabile collisione. L’incontro, che dovrebbe avvenire tra circa diecimila anni, dovrebbe scuotere il tessuto dello spazio-tempo e generare onde gravitazionali. I dettagli dello studio sono stati pubblicati in Lettere del diario astrofisico.

Nell’universo tutto si muove. E se le distanze tra le cose sono spesso vertiginose, a volte può capitare che si incontrino. Un team di ricercatori ha appena identificato due buchi neri, che condividono il nome PKS 2131-021, intrappolati in una di queste danze assassine. A circa nove miliardi di anni luce dalla Terra.

I due corpi, che erano vicini l’uno all’altro circa cento milioni di anni fa, condividono ora un’orbita binaria. Secondo lo studio, saranno entro diecimila anni Abbastanza vicino da unire. L’evento deve quindi essere generato onde gravitazionali (Increspature nel tessuto dello spazio-tempo) che correrà attraverso l’universo.

Come sono stati scoperti?

PKS 2131-021 è un tipo speciale di buco nero noto come blazar. Immagina un buco nero supermassiccio che dirige un getto di materia direttamente sulla Terra. Questa sostanza proviene dagli anelli di gas caldi formatisi attorno. Quando uno di questi oggetti assorbe questo gas, il materiale può effettivamente fuoriuscire prima di essere spinto in un getto di plasma che si muove a velocità quasi pari a quella della luce.

Tuttavia, i ricercatori qui hanno osservato la luminosità di circa 1.800 blazar. Nei dati, notano poi che quelli sul Blazar PKS 2131-021 fluttuano a intervalli regolari, come il ticchettio di un orologio. I ricercatori hanno quindi sospettato che queste differenze lo attestassero C’è un secondo buco nero in orbita attorno al primo. Secondo le analisi, i due corpi ruoteranno ogni due anni circa.

Per confermare i loro sospetti, i ricercatori si sono basati sui dati di cinque osservatori che coprivano quarantacinque anni di osservazioni. Queste analisi alla fine hanno soddisfatto le aspettative della squadra. Questo lavoro ha anche permesso di stimare la “storia” di questa ormai inevitabile fusione tra i due corpi.

Rilevato secondo file binario

Questa scoperta è interessante perché è la seconda coppia di buchi neri mai scoperta. È anche il più compatto. Il primo binario candidato è stato isolato nel 2020 in una galassia a circa 3,5 miliardi di anni luce dalla Terra. Tuttavia, i due organi in questione ruotano ogni nove anni. Pertanto, sono più distanti l’uno dall’altro rispetto alla coppia PKS 2131-021.

Anche se nessuno di noi sarà testimone di questa collisione epica, può verificarsi anche l’analisi di questa imminente fusione Fornire nuove informazioni sulla formazione di buchi neri supermassicci. Sappiamo che questi oggetti sono al centro della maggior parte, se non di tutte, le grandi galassie. Ma gli astronomi non sanno ancora esattamente come questi oggetti diventino così grandi. Una possibilità è che i più grandi buchi neri nell’universo siano causati da almeno una fusione di piccoli oggetti. Il monitoraggio di questa nuova coppia binaria può aiutare a confermare questa ipotesi.