Domani mattina pericolo di nuova neve!

L’abbiamo pubblicizzato per diversi giorni ed eccolo lì. Nella nostra zona ha nevicato. Ha colpito gran parte della regione in un momento o nell’altro tra domenica sera e lunedì. A volte è caduto così debolmente e per poco tempo da non portare con sé uno strato di neve o solo un po’ di polvere ma ha anche regalato belle sorprese come nel Gard che in questo momento è finalmente il più colpito della nostra zona. Lo strato raggiungeva localmente i 10 cm nelle aree remote del dipartimento, in particolare tra Vaunage e Uzège e il bacino di Alésien.

La depressione mediterranea è dinamica e prima di voltare le spalle, domani mattina potrebbe portarci un’ultima turbolenza. Se l’asse principale delle precipitazioni passa nel mare nel Golfo del Leone, le precipitazioni possono risalire fino a terra, soprattutto tra l’Hérault orientale e il Gard.

Non aspettarti grandi arretrati. Infatti, come precedentemente annunciato, le piogge passeranno principalmente in mare, e ci sono dubbi sulla loro capacità di andare verso nord, ma i modelli concordano che lunedì ci saranno allagamenti. L’aria fredda si ritirerà leggermente ma continuerà ad essere generalmente alta con 2 gradi Celsius a 850 hPa (circa 1500 metri). Sulla Terra, può essere limitato a luoghi con una temperatura compresa tra 1 e 3 gradi Celsius.

Quindi potrebbe piovere sulla costa (da tenere d’occhio) ma possiamo aspettarci neve fresca tra la fine della notte da lunedì a martedì e martedì mattina da 100 o 200 metri sul livello del mare nella regione del Gard e all’estremo est dell’Hérault. . Come sempre, la prevedibilità rimane piuttosto nella media, ma è questo che rende magico il tempo.

In caso di conferma dello scenario nevoso, i quantitativi di neve dovrebbero essere piuttosto contenuti, intorno a 1-2 cm da 100 o 200 metri, e forse poco più di 3 cm sopra i 300 o 400 metri. Potremmo avere due giorni di neve di fila, il che è diventato abbastanza raro da essere evidenziato. Ripetiamo, queste nevicate saranno ancora del tutto locali e causeranno ancora delusioni.

Il resto della settimana sembra essere molto più tranquillo con una depressione che ti allontanerà. L’inverno non è ancora finito. Gli stili stagionali continuano a vedere nuove possibilità invernali fino alla fine del mese e all’inizio di aprile. Seguirà fino ad allora, ma marzo deve ancora dire la sua ultima parola.





