Divertiti a generare esopianeti abitabili con questa simulazione

Questo generatore permette di simulare ogni volta un esopianeta completamente nuovo (non esistente ma “affidabile”).

Come sarebbe un pianeta abitabile che non è la Terra? Finora ne abbiamo già scoperte alcune migliaiapianeti esterni. Questo tipo di scoperta porta spesso a pubblicità di caffè abbastanza forti, come ” Forse un pianeta abitabile Questo di solito significa che il pianeta si trova In zona “abitabile”.né troppo vicino né troppo lontano dalla sua stella.

Ma, al momento, queste affermazioni sono spesso esagerate, perché in realtà non abbiamo identificato un esopianeta che sia probabilmente abitabile per la vita biologica come la conosciamo. Come sarebbe un esopianeta abitabile? Questa è la domanda a cui il sito sta cercando di rispondere. Mondo.terrestre. È un simulatore: dai modelli climatici, genera un esopianeta relativamente credibile, una specie di cugino della Terra.

” Cambia la proporzione di terra, vulcani e posizione nella zona abitabile, che sono cambiate tutte nel corso della storia della Terra. La temperatura superficiale risultante indica un mondo davvero simile a quello in cui viviamo o è una vera vita aliena? »

Costruisci un esopianeta

Nella pagina principale, devi inserire alcuni componenti: la percentuale di un esopianeta coperto dalla Terra, il livello di attività vulcanica e la posizione all’interno della zona abitabile. La funzione Advanced Toolkit consente di selezionare funzionalità più avanzate.

In ogni casella che deve essere inserita, la posizione indica il valore che corrisponde al pianeta Terra. Questo ti permette di allontanarti da esso per confrontare meglio il risultato con la nostra Terra.

Fonte: terrestre

Quindi devi solo fare clic su “Scopri un nuovo mondo”. Il processo di creazione può richiedere fino a un minuto. Scoprirai quindi una dashboard che ti consente di confrontare le condizioni sulla Terra e quelle su un esopianeta immaginario che hai appena scoperto.

Facendo clic su Visualizza il mio pianeta otterrai anche una mappa, che di nuovo impiegherà alcune decine di secondi per apparire. ” EARTH-LIKE produce anche un rendering unico dell’aspetto simile alla Terra del tuo pianeta. La mappa della Terra viene generata in base alla percentuale scelta di terraferma, alla velocità dei vulcani e alla temperatura superficiale risultante, quindi alla rete neurale [un algorithme] Trasformalo in un paesaggio realistico Il sito spiega. risultato in questo” mondo diversoOgni volta che crei un nuovo pianeta.

Esempio di un esopianeta creato. // Fonte: Earthlike.world

bot su Twitter

Il sito è anche linkato Al bot di Twitter. Se ti iscrivi al calcolo, vedrai lì, ogni giorno, molti nuovi esopianeti con le loro caratteristiche. Ma puoi anche interrogare il bot chiedendogli di creare un territorio direttamente su Twitter.

Basta, ad esempio, scrivere come noi, “ Voglio un pianeta simile alla Terra con una frazione terrestre di 0,5, un’attività vulcanica media di 4,2 e una posizione della zona abitabile di 0,8! Ed eccolo qui, dopo pochi minuti, il robot tira per te un esopianeta: