Dinosauri: 6 miti che dicono che gli esseri umani possiedono ancora animali che hanno milioni di anni

25 novembre 2021

Tyrannosaurus rex, noto anche come T. rex, è stato il protagonista del primo film di Jurassic Park uscito nel 1993, raffigurato come un feroce dinosauro. giocare contro gli umani

In natura, questa è una proprietà che si trova negli anfibi. Ma il professor Barrett ha detto che questo non era il caso del T. rex.

Gli scienziati dicono che il T-Rex può correre, ma potrebbe non essere veloce come mostrato nel film.

In Jurassic Park, c’è una scena in cui un T. rex può correre così veloce da sorpassare un’auto.

La dottoressa Mariana Di Giacomo, esperta del Peabody Museum of Natural History secondo la Yale University, “Forse un T. rex può correre più veloce a breve termine. Ma forse non abbastanza veloce da sorpassare l’auto”.

Gli scienziati affermano che clonare un dinosauro che era vivo in un’epoca lontana dagli umani era una questione molto complessa. Perché ci sono molte variabili che ancora non conosciamo.

Il T. rex si estinse dalla Terra decine di milioni di anni prima della nascita dell’uomo. Ed è improbabile che avremo mai la possibilità di vedere questa creatura tornare in vita come in Jurassic Park, perché gli scienziati dicono che al momento non abbiamo la tecnologia per clonare i dinosauri.