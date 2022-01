Dans l’Union européenne, il salario minimo varia da 1 a 7

La belle idée d’une Europe qui serait non seulement unie mais égallement unifiée à tous égards reste encore largement une utopie. Témoin, le salaire minimo. Non seulement, somes États-membres ne l’ont même pas mis en place, mais parmi les 21 qui s’en sont dotés, les différences de rémunérations sont proprement sidérantes. C’est ce que révèlent les chiffres publiés ce vendredi par Eurostat, l’Institut statistique européen, qui a mesuré les écarts de salaire Minimum entre chacun des pays de l’Union européenne: entre le pays qui paie Minimum le plus ha Luxembourg) et le moins disant (la Bulgari), l’écart varie de 1 à… 7.

Mobilitation pour des “salaires décents”, una priorità della présidence francese

La domanda dei travailleurs pauvres préoccupe Bruxelles depuis octobre 2020, date à laquelle elle a initié un progetto di direttiva sui bassi salari afin d’améliorer le sort des salariés les plus mal lotis.

“Des salaires décents sont une composante essentielle du modèle européen d’économie sociale de marché. La convergence entre les États membres dans ce domaine contribue à la promesse d’une prospérité partagée dans a position l’union” ottobre 2020 (voir en pied d ‘articolo).

Le texte, actuellement examiné par le Parlement européen et les Etats membri, est l’une des priorités de la présidence française du conseil de l’UE qui espère le fair adopter avant l’été.

En parité de pouvoir d’achat, l’écart se réduit de 1 à 3

Au 1er janvier 2022, parmi les 21 pays de l’UE qui disposent d’un salario minimo, treize sont sous le seuil des 1.000 euro mensuels (avant impôt et contributi sociales). Les plus faibles sont enregistrés en Bulgari (332 euro par mois), en Lettonie (500) et en Roumanie (515), an indiqué l’office européen des statistiques dans un comunicato.

Seuls sei paga disposent d’un salario minimo brut mensuel supérieur a 1.500 euro, les plus élevés étant au Luxembourg (2.257), en Ireland (1.775) et aux Pays-Bas (1.725). L’Allemagne (1.621) e la Francia (1.603) arrivent juste derrière la Belgique (1.658).

Les écarts se réduisent nettement, une fois prises en compte les différences de coût de la vie entre pays. En parité de pouvoir d’achat, il salario minimo è valutato a 604 euro in Bulgari, contre 1.707 au Luxembourg, soit tout de même un écart de 1 à 3.

Il progetto di direttiva di Bruxelles previene la vista e l’aumento dei minimi salariali là où ils esistenti, mais ne fixe pas de seuil européen uniforme. Il n’obligera pas non plus à introduire un salario minimo dans les six pays de l’UE qui n’en disposent pas (Autriche, Chypre, Danemark, Finlande, Italie, Suède).

___

Estratto dell’introduzione della DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a salari minimi adeguati nell’Unione Europea (28.10.2020)

“Veiller à ce que les travailleurs de l’Union perçoivent des salaires décents est essentiel pour garantir des conditiones de travail et de vie décentes, ainsi que pour construire des économies et des sociétés justésé edé program et conformé de Nations unconstruire des économies et des sociétés justés au ment program conformé de Nations à l’horizon 2030 et à ses objectifs de développement durevole. ‘Union.’

(Fonte: Commissione europea, formato PDF, 19 pag.)

___

IL PROGETTO DI DIRETTIVA (Estratto)

La Commissione europea adotta una proposta di direttiva sui salari minimi adeguati le 28 ottobre 2020. La proposta viene presentata in un quadro per migliorare l’adeguamento dei salari minimi e accroître l’accès des travailleurs Minimum à la protection du sal

Dans tous les États membri, la proposta della Commissione vista à promouvoir la negoziazione collettiva sui salari et améliorer l’applicazione e il controllo della protezione del salario minimo établie dans chaque pays.

Dans les États membri appliquant un salario minimo legale, la proposta vise égallement à

mettre en place les condition pour que les salaires minimi legaux soient fixés à des niveaux adéquats : critères clairs et stables pour la fixation du salaires minimo, valori di riferimento indicativi per guider l’évaluation de l’adéquation, dessetguliop à jourés salaires minimi et création d’organes consultatifs aviser les autorités compétentes;

limitatore al minimo le ricorsi aux variazioni et retenues du salaire minimo;

assicurare la partecipazione effettiva dei partenaires sociaux à la fixation et à l’attualizzazione del salario minimo legale.

(Fonte: Commissione europea)