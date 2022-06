Cristallo del tempo senza precedenti

I cristalli sono cose interessanti per i fisici. E forse più di quelli che chiamano cristalli del tempo. Strani stati della materia che potrebbero far avanzare notevolmente il calcolo quantistico.

Per i ricercatori, un cristallo è un solido la cui struttura è organizzata. Ciclico. Comprendi che si ripete in tutte e tre le dimensioni dello spazio. È molto facile da immaginare. Ricordando il legame su cui si basa la teoria della relativitàEinstein Tra il luogo e il tempo che alcuni pensano, Frank Wilczek… Premio Nobel Ha conseguito il dottorato di ricerca in Fisica nel 2004 per il suo lavoro sulla teoria dell’interazione forte – il sogno è iniziato con cristalli di tempo i cui schemi si ripetono non solo nello spazio, ma anche nel tempo. Cristalli di tempo che possono essere molto utili per lo sviluppo del calcolo quantistico.

Era il 2012. E ci sono voluti cinque anni prima che il Team Blore facesse il suo debutto; Cinque anni dopo, sono stati compiuti progressi significativi in ​​questo settore. Oggi, alcuni I fisici dell’Università di Amburgo (Germania) Presenta per la prima volta un cristallo che interrompe spontaneamente la simmetria della transizione temporale in modo continuo.

In giallo, gli atomi freddi che compongono Bose-Einstein sono condensati in una cavità ottica di alta qualità. Atomi che stanno per formare un cristallo del tempo. © AG Hemmerich, Università di Amburgo

Condensatore e cavità ottica Bose-Einstein di alta qualità

Simmetria transitoria del tempo? principio che lo stesso leggi della fisica Governano il nostro mondo oggi come hanno governato ieri. Domani regoleranno anche questo. Ma proprio come la simmetria di transizione del sistema si rompe spontaneamente quando l’acqua si trasforma in ghiaccio attorno al suo punto di congelamento, la simmetria di transizione temporale si interrompe quando si forma un cristallo temporale. Sotto l’influenza dell’eccitazione.

Grazie Condensatore Bose-Einstein Posto all’interno di una cavità ottica di alta qualità e utilizzando una pompa indipendente dal tempo, fisici Sono stati in grado di osservare con precisione le oscillazioni del sistema attese della rottura continua della simmetria della traslazione temporale. La frattura viene preservata anche quando si verificano forti disturbi.

