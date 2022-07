Come si sono formate le colonne dei “membri di basalto”?

Mostra questa immagine dispositivi di basalto. Possiamo trovarlo tutto il mondodove vengono emessi flussi di magma dai vulcani indurito e raffreddato. Queste stupefacenti e affascinanti strutture sono state, e continuano ad essere, oggetto di numerosi studi, sia per la caratterizzazione sul campo e in laboratorio, sia per la fisica chimica e Atleta.

Un esempio noto è questo Ponte dei Giganti in Irlanda. In questo luogo, come anche altrove, si possono vedere le colonne dei membri, ma anche la struttura sezionale, e quindi l’interno di ogni colonna esagonale di basalto. Questo aiuta a capire meglio come si formano queste straordinarie strutture.

Infatti, la spiegazione più comune per la formazione di colonne di basalto è il “ritiro termico”. Quando il basalto sale dalle profondità della crosta terrestre, la massa solida si raffredda: è ancora calda, non ancora formata ma già solida. Successivamente compaiono i contratti fisici e le frazioni di contrazione che formano i contorni dritti dei vari esagoni. L’analogia offerta è quella del fango secco che si ritrae e svela i tetti dei poligoni. Gli organi crescono perpendicolarmente ai bordi flusso di lavaparallelamente ai gradienti di temperatura.

Ma questa spiegazione non basta per tutte le osservazioni: nella sezione della colonna esagonale, a volte si può vedere disegno circolare. Strutture radianti possono verificarsi anche dal centro, tenendo conto anche della simmetria cilindrica.

Basalto verticale del Selciato del gigante, Irlanda del Nord – Lara Viduto / Pixabay

Quando le strutture su piccola scala consentono di comprendere le strutture su larga scala

Come spieghiamo queste strutture circolari e radianti? Essi mostrano un endoscheletro precoce del solido, in contrasto con l’ipotesi di contrazione di un solido omogeneo.

Il Scienza dei materiali Fornisce preziosi indizi. Infatti, notano i metallurgisti specializzati nella tempra delle leghe metalliche Strutture verticali simili nelle loro leghe. In determinate condizioni di gradiente di temperatura, l’interfaccia tra il liquido e il solido presenta delle “dita”: le dita del solido si sviluppano e avanzano nel liquido. Finiscono per saldarsi insieme, che è ciò che fa scoppiare i membri. L’eventuale ritiro termico inverso della massa solida può, a seconda dei casi, portare alla separazione dei prismi precedentemente formati.

Il meccanismo delle dita sopra può giocare nel caso del palo rocce vulcaniche : permette di spiegare le strutture circolari e radianti, nonché la grande organizzazione dei flussi in cui possono giocare i due meccanismi (contrazione/numero), e infine di spiegare le proprietà di Tipo di dispositivi speciali È stato scoperto in un cumulo di scorie vicino a La Ricamarie Saint-ÉtienneIl carbone rimane all’interno dell’arenaria e dell’argilite bruciano e formano il magma.

Questa analisi è stata scritta da Bernard Gay, professore di ricerca presso l’École Mines Saint-Etienne – Institut Mines-Télécom.

L’articolo originale è stato pubblicato su Conversazione.