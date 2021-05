Cerberus Robbery: Special Operations Binary Exercise Greece – USA

Esercitazioni militari con la partecipazione di individui e dei loro mezzi Forze armate di Grecia e Stati Uniti E il marchio ‘Cerbero rubato’ Attuato in base all’accordo aggiornato Cooperazione di difesa reciproca Dai due paesi.

Come annunciato, l’esercizio include caduta libera e salti fissi, lanci per atterraggi terrestri e marittimi, voli a bassa quota, scenari di ricerca e soccorso e ponte aereo.

Da parte greca, parteciperanno forze per operazioni speciali e velivoli C-130, mentre da parte americana 37a Squadriglia Air Bridge 86th Airlift Wing, dalla base aerea tedesca di Ramstein in un C-130J, insieme al suo personale 57a Squadriglia di salvataggio (RQS) dalla base aerea di Aviano in Italia.







L’attività contribuisce ad aumentare il livello di prontezza operativa, capacità di combattimento, comprensione, condivisione delle conoscenze e interoperabilità nella progettazione e nell’attuazione di operazioni speciali e sottolinea la cooperazione senza tempo tra la Grecia e gli Stati Uniti d’America nel campo delle forze speciali.