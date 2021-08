Casi di Victoria COVID-19:

Non sono stati registrati casi di viaggiatori in partenza.

I quattro nuovi casi, tutti in quarantena per l’intero periodo di infezione, ha affermato Naomi Bromley, leader del virus COVID-19 nel Victoria.

Attualmente i casi in ospedale sono otto, di cui tre in terapia intensiva, uno dei quali necessita di ventilatore.

“Abbiamo inviato professionisti della carriera in tutti questi spazi comuni per comprendere la ventilazione e altri rischi”, ha affermato.

“Quando troviamo nuove informazioni, aggiorniamo i consigli sulla salute e ora supporteremo i residenti di questo edificio mentre iniziano il loro periodo di quarantena. Questo sito Web non verrà pubblicato online”.

La persona infetta è stata poi trasferita in un hotel di quarantena.

Più di 1.200 persone in tutto il Victoria sono state autorizzate come contatti stretti primari dopo che i risultati dei test negativi sono stati restituiti, ma ci sono ancora più di 5.000 contatti stretti primari attivi.

“Ringraziamo ciascuno di loro per essere rimasto isolato”, ha detto Bromley.

Dopo l’improvvisa chiusura del Queensland, il direttore sanitario del Victoria, Brett Sutton, ha annunciato che un certo numero di aree dello stato saranno classificate come “zone rosse” dalle 20:00 di ieri sera.

La classificazione significa che i non vittoriani sono effettivamente esclusi dallo stato, a meno che non ricevano un’esenzione.

I residenti di ritorno devono ottenere un permesso, fare immediatamente il test per COVID-19 e mettere in quarantena per 14 giorni.