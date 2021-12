Carta. COVID-19. Queste sono le città, a Tolosa e dintorni, dove il virus è più diffuso

Tolosa notizie vedi le mie notizie

Dov’è il virus più diffuso a Tolosa e nelle aree circostanti all’inizio di dicembre 2021? (© Notizie Tolosa / Lucie Fraisse)

La quinta ondata di Covid-19 è qui in Tolosa e l’Alta Garonna. Secondo gli ultimi dati di sanità pubblica Francia, il tasso di incidenza (numero di casi per 100.000 abitanti) è, al 6 dicembre 2021 e su una settimana graduata, 501,9 Nel dipartimento. Era 390,6 nella settimana precedente.

In Occitania, come in Haute-Garonne, tutti i tassi di infezione sono in aumento. (© Covid-tracker)

Due gruppi di età sono stati particolarmente colpiti

Il virus nel reparto è particolarmente diffuso in due fasce di età. Pertanto, il tasso di infezione è alto Tra 0-9 anni (635 casi ogni 100.000 abitanti) nonché Tra 30-39 anni (707 casi ogni 100.000 residenti).

Ci sono due gruppi di età particolarmente colpiti nell’Alta Garonna. (© Rilevatore di Covid)

Mappa e tassi di incidenza per ogni comune

Ma non tutti i comuni sono colpiti allo stesso modo dal virus e da città a città i tassi di infezione variano. In questa mappa pubblicata sul sito Geodès, possiamo fare riferimento ai tassi di infezione per comune, nel corso di una settimana graduata.

Comuni con tasso di contagio maggiore di 1000

Clermont-le-Fort

Perni Gustarit

Rufik Tolosan

San Giorgio

Comuni con tasso di contagio tra 500 e 1000

foglie acide

Beauboy

Bruguières

Castlegenist

Cornebario

Lavaggio Dremel

Farina

Gragnagh

grattugiare

Labarth sur Les

lunagit

Ligovin

lespina

Mervilla

Mons

ambiente

Pechponio

Bibrak

tra Palma

Pensagil

Portet-sur-Garonne

Quint Fonsegraves

musica rock

missili

San Alban

Sainte-Foy d’Aigrefeuille

Saint-Pierre-de-Legise

santo redentore

Tolosa

Valleysville

l’antica Tolosa

Villeneuve non Bullock

L’incidenza è compresa tra 250 e 500

Blagnac

Columiere

Turnfoil

Place du Touch

La solfato San Gil

ponsors

Fontenilles

Santa Lisa

sises

Congelato

Più t

ioni

Lagardelle sur Les

vernet

Vernerque

Palma

Lacroix Valgarde

Ramonville St. Anne

Saint Orenz de Jamville

Palma

San Giovanni

colore

St. Genius Bellevue

Ocamville

venuela

Jagnac-sur-Garonne

salah

Boselle

Osun

Mondonville

da 150 a 250

CONCHBEL

lapage

Mendozel

