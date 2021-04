Ambiente Cambiamento climatico I ghiacciai in Perù stanno scomparendo | Tecnica

Nell’ambito delle attività della Giornata della Terra, i rappresentanti di varie istituzioni sono apparsi davanti al Comitato speciale del Congresso sui cambiamenti climatici. Uno di questi era il National Institute for Mountain and Glacier Ecosystem Research (Inaigem), il cui CEO, il dottor Bram Williams, ha fatto riferimento alla previsione fatta nel suo ultimo rapporto sulle scorte di laghi del 2018: La Cordillera Blanca scomparirà Nell’anno 2111.

Il mio: Il modo in cui i ghiacciai si sciolgono aggrava il cambiamento climatico

“Per avere un’idea di cosa ci aspetta e per sapere cosa Ghiacciate catene montuose Scomparirà nei prossimi anni: Chila, Chonta e La Viuda entro il 2024 e Cordillera Blanca È il più nutriente, se l’andamento della temperatura continua Sarà completamente sparito entro il 2100 . Questo è qualcosa che sta accadendo e non possiamo farci niente […] È un fenomeno irreversibile “.Willems ha detto al comitato di cui sopra.

Gli effetti del cambiamento climatico sui ghiacciai (Infografica: Antonio Tarazona)

lavoro duro

Inaigem raccoglie varie informazioni per il monitoraggio Ghiacciai E le lacune per un motivo importante.

“Il Ghiacciai Sono come nonni espulsi. Un quinto delle riserve idriche esistenti scomparirà entro 90 anni a causa del riscaldamento globale, delle emissioni di gas serra, degli incendi boschivi, ecc. Come avviene questo? Le particelle provenienti da diverse fonti di inquinamento vengono trasportate attraverso l’aria . Alcuni raggiungono la catena montuosa e si attaccano ai ghiacciai. Assorbe il calore e lo fa sciogliere più velocemente “Lui spiega commercio Christian Jarlik, direttore del dipartimento di gestione delle informazioni e della conoscenza presso Inaigem.

Queste acque formano laghi poco profondi che sono a rischio di allagamento, attraverso valanghe o alluvioni, con grande forza distruttiva. Dobbiamo dare al vecchio molti strumenti e prevenire questi incidenti. Pertanto, utilizziamo sensori e telecamere. proprio adesso, Grazie alla tecnologia possiamo monitorare in tempo reale “Aggiunge.

Invece di dover viaggiare per due ore, ad esempio, per raccogliere informazioni dallo stesso lago, Grazie al nuovo sistema informativo puoi accedere in tempo reale.

“Stiamo utilizzando la tecnologia AWS per creare un unico repository, senza vincoli di spazio. Possiamo sapere quasi in tempo reale [con una demora de un segundo] Quando si verifica una valanga, e Adotta misure cautelative prima di farci la doccia “, Dettagli Yarlequé.

In casi di emergenza

Congresso della Repubblica Ha accettato di trasferirsi Il che spinge l’autorità esecutiva a dichiarare lo stato di emergenza ambientale e climatica nazionale.

Potrebbe interessarti