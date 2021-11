Allerta meteo: forti venti da sud-est e forti piogge in Corsica

attraverso Jill Matriconmeteorologo

Pubblicato il 21/07/11 AD, aggiornato il 21/07/11 alle 10:26.

Allerta per forti venti nel Mediterraneo e forti piogge in Corsica

Da domenica 7 novembre ore 9.00 a martedì 9 novembre ore 9.00

continente

Il sistema di bassa pressione si espande nel bacino del Mediterraneo, dalla Sardegna e dall’Italia all’Algeria e alla Tunisia e vi rimane fino a giovedì prossimo.

Ai margini di un sistema di bassa pressione con aria fredda e molto instabile in altitudine, il sud-est della Francia ha sperimentato un perpetuo attacco di forte nebbia e venti di tramontana, con raffiche a volte superiori a 100 km/h per 48 ore.

– Un anello permanente da domenica a martedì dell’ultramontano ultraforte, con raffiche superiori a 100 km/h dai Pirenei orientali all’Aude, tra Perpignan (66) e Narbonne (11), fino a 120 km/h su il litorale tra Leucate (11) e Le Barcarès (66) e 150 km/h a Cap Béar (66).

– Nebbia fitta nella media e bassa valle del Rodano con raffiche che possono avvicinarsi a 110-120 km/h tra Orange (84) e Avignone (84) da domenica a martedì mattina.

– Il passaggio di numerose ondate di acquazzoni sulla Corsica tra domenica e martedì o mercoledì, che possono portare accumulando grandi quantità d’acqua, soprattutto nell’est dell’isola esposto a forti venti orientali carichi di “umidità”. Non sono escluse le cascate di grandine, così come la pericolosità dei corsi d’acqua in prossimità della costa.

Questa domenica alle 7 del mattino I venti da nord stanno soffiando molto forte a Roussillon con venti di 122 km/h a Cape Bierre (66), 93 km/h a Locati (11) e 90 km/h a Perpignan (66). Il Maestrale aumenta ad una velocità di circa 100 km/h nella bassa valle del Rodano a Tarascon (13) e Orange (84). In Corsica, il vento da est soffia ad una velocità di 104 km/h a Porto-Vecchio (2A).

mezzogiorno Si sviluppa una depressione tra le Isole Baleari e la Sardegna a 1012 hPa mentre l’alta pressione aumenta nell’Oceano Atlantico a 1033 hPa sul Golfo di Biscaglia. È questo gradiente di pressione sempre più importante che provoca un netto rafforzamento dei venti attuali, con tramontane che soffiano a 70 km/h a Roussillon, tra Perpignan e Groisin (11). A Cape Béar (66), è stata misurata una raffica di 100 km/h a 12 ore. In Sardegna le piogge temporalesche si intensificano man mano che salgono verso la Corsica meridionale.

Ecco la cronologia di questo declino

Questa domenica, il vento da nord soffia violento, con raffiche che si avvicinano ai 90-110 km/h dai Pirenei orientali all’Aude, con punte di circa 120 km/h in riva al mare e 150 km/h a Capo Bierre. Nella media e bassa valle del Rodano, il Maestrale sale ad una velocità di 100 km/h da Montélimar a Orange. In Corsica l’instabilità si intensifica con forti temporali che attraversano l’isola da est a ovest.

Di notte da domenica a lunedì I tramontani continuano a raggiungere frequentemente da 90 a 110 km/h, con picchi dal 10 al 20% più alti sui promontori e le coste esposte. Nella valle del Medio e Basso Rodano, Maestrale raggiunge i 100 km/h. In Corsica l’instabilità è ancora percepibile con il passare di diversi temporali forti e talvolta.

di lunedi È il giorno più ventoso in questo episodio di Maestrale e Venti del Nord. La tramontana tocca ancora i 90-110 km/h fino alla fine del pomeriggio. Ma nelle valli inferiori e medie del Rodano, i venti soffiano più forti. Tra Orange, Avignone e Istres, le raffiche di vento possono raggiungere i 110-120 km/h e i 90-110 km/h in direzione di Montélimar, Salon-de-Provence e Arles. In Corsica la situazione continua a peggiorare con turbolenze che causano forti piogge durante tutta la giornata, soprattutto nella parte orientale dell’isola.

Martedì, Mistral e Tramontane si indeboliscono rapidamente. Ma stiamo assistendo a un temporale in aumento dalla Sardegna alla Corsica, che potrebbe portare piogge fresche e abbondanti sull’isola.

