A volte non ti piace una terza mano? Gli scienziati hanno verificato se possiamo supportare un pollice in più

L’esperimento condotto dai laureati del Royal College of Art di Londra, ovviamente, non ha comportato una diabolica manipolazione genetica che ha portato alla coltivazione di un pollice in più. Gli scienziati hanno costruito un pollice robotico efficace, ma estremamente semplice, controllato da …

Si sente bene, non sono state utilizzate tecnologie spaziali come Neuralink, solo i cervelli dei soggetti testati sono stati costretti ad allenare reazioni che permettessero loro di usare un dito in più “intorno”. Questo approccio era dovuto al fatto che la ricerca si basava sull’approfondimento delle conoscenze sulla relazione tra il cervello e le protesi classiche.

Eccellente

Tuttavia, in questo caso, il cervello aveva un compito più difficile, perché doveva trovare un modo per utilizzare un elemento che non si trovava in natura. I risultati sono stati così sorprendenti che alcuni dei 36 partecipanti allo studio hanno affermato che stavano iniziando a sentire come se i pollici in più fossero parte del loro corpo. Ciò che è più interessante, è stato riferito che molti dei partecipanti erano riluttanti a rimettere il dispositivo e quindi hanno sentito il disagio come un disagio.

Come è andato l’intero studio? I soggetti del test sono stati divisi in due gruppi, uno con un pollice “fisso” e l’altro con un pollice robotico. I partecipanti hanno utilizzato i dispositivi per 5 giorni e sono stati autorizzati a portarli a casa, il che si traduce in 2-6 ore di utilizzo al giorno. Prima e dopo l’esperimento, tutti sono stati sottoposti a scansione cerebrale utilizzando la risonanza magnetica funzionale.

È interessante notare che i musicisti professionisti non sono stati accettati nei soggetti del test. Ci sono state preoccupazioni sul fatto che a causa di anni di pratica sugli strumenti di coordinazione delle dita, e talvolta anche sulle gambe, i risultati non saranno affidabili per il pubblico in generale.

I partecipanti allo studio hanno usato la mano con il pollice per costruire blocchi, giocare con più palline contemporaneamente e varie attività banali come mescolare con un cucchiaio, girare le pagine nei libri, ecc. Alcune attività vengono ripetute con gli occhi chiusi o eseguite mentre … risolvono problemi di matematica.

Robokciuk dual drive

Parti aggiuntive per la costruzione del pollice sono state stampate su una stampante 3D. Il dispositivo è stato indossato sulla mano, sotto il mignolo e spostato grazie all’utilizzo di due motori. Controllo wireless tramite sensori di pressione posizionati nella scarpa e sotto le dita dei piedi.

Mentre controllare i piedi può sembrare controintuitivo, difficile e bizzarro, i creatori dell’esperimento li hanno paragonati alla guida di un’auto, all’uso di una macchina da cucire o al suonare il piano. Le persone usano i pedali lì e non è difficile per loro, e per di più, dopo un po ‘di tempo smettiamo di notare queste attività.

Il cervello sta cambiando

I ricercatori sono rimasti sorpresi dalla velocità con cui i partecipanti hanno imparato a usare questo integratore innaturale. Con il progredire dell’esperimento, hanno notato che i modelli di coordinazione delle dita potenziate hanno iniziato a cambiare. I cambiamenti si osservano sia nei movimenti stessi che nel funzionamento del cervello.

Come spiegano gli autori, nella corteccia sensomotoria del cervello, ogni dito è rappresentato individualmente separatamente dagli altri, formando una rappresentazione specifica della mano. Dopo aver usato il pollice per diversi giorni, è stato osservato che i modelli di attività neurale identici alle singole dita diventavano meno distinti e allo stesso tempo più simili tra loro.

Sulla base di queste osservazioni, gli scienziati ritengono che gli effetti delle protesi motorie sul cervello di coloro che le possiedono debbano essere attentamente studiati prima che possano essere introdotte su scala più ampia. Mentre nel caso delle persone con disabilità, dove questi dispositivi sostituiscono la parte naturale del corpo, non dovrebbero esserci problemi, la domanda sorge nel caso di utilizzo a lungo termine, ad esempio, le strutture esterne che supportano il funzionamento sano persone. Contrariamente alle apparenze, non ci manca molto per creare dispositivi utili di questo tipo.

Non è la fine

I risultati del lavoro sono così interessanti che l’esperimento deve continuare o addirittura evolversi. Gli sviluppatori vogliono sviluppare un dispositivo che non interferisca con la deambulazione (questo era il caso nella versione qui descritta) e lo hanno ridisegnato in modo che potesse essere indossato durante una risonanza magnetica, in modo che potesse essere utilizzato per scansionare il cervello durante l’utilizzo un pollice.

Fonte: [1]