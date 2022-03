240 m/s: la velocità del suono su Marte

Circa 240 m/s, questo è il valore della velocità del suono su Marte: è inferiore alla velocità del suono sulla Terra dove il suono viaggia a 340 m/s. Questa cifra non sorprende, gli scienziati si aspettavano da tempo, ma un esperimento condotto grazie al persistente rover, atterrato a febbraio 2021 sulla superficie di Marte, ha permesso di misurarlo per la prima volta. Sul posto. Questa non è l’unica caratteristica che differisce e l’analisi delle caratteristiche acustiche di Marte può consentire di conoscere meglio l’atmosfera di questo pianeta.

Due microfoni a bordo

Perseverance è inoltre dotato di due microfoni. Il primo è stato posizionato sul lato del rover e avrebbe dovuto segnare l’atterraggio ma non ha potuto produrre alcun risultato utilizzabile. Tuttavia, avrebbe potuto essere utilizzato una volta che la sonda fosse atterrata per catturare alcuni secondi dell’ambiente sonoro marziano La NASA ne ha rivelato alcuni estratti. l’altro microfono, Prodotto in Francia da un team dell’Istituto superiore di aeronautica e astronautica (ISAE-Supaero) di Tolosa, installato Su SuperCam situato in cima all’albero del rover.

È quest’ultimo che è stato utilizzato per questa misurazione da un team del Los Alamos Laboratory, nel New Mexico. SuperCam è inoltre dotato di un laser utilizzato per analizzare la natura delle rocce sulla superficie di Marte. Questo laser in genere emette raffiche da 30 a 150 impulsi a seconda del bersaglio previsto. Questi colpi fanno sì che le onde d’urto vengano ricevute dal microfono Grazie alla precisa presincronizzazione tra il laser e il microfono, il tempo di propagazione può essere determinato con una precisione di ±10 μs.

Rappresentazione artistica di un laser SuperCam che spara esplosioni sulla roccia marziana. credito: CNES.

I ricercatori hanno anche potuto lavorare sui suoni prodotti dalle piume del drone elicottero dell’ingegno che ha sorvolato l’area in cui opera la Perseveranza più volte nell’ultimo anno. In totale, avevano circa 5 ore di registrazioni audio da analizzare. Più che sufficiente per determinare la velocità di propagazione del suono annunciata al 53° Congresso “lunare E il planetario sapereavvenuta l’8 marzo

Le particolarità di Marte

Se il suono su Marte si muove molto più lentamente di quanto non faccia sulla Terra, è perché la temperatura atmosferica è più fresca lì (circa -70°C in media) e la pressione è 100 volte inferiore (circa 10 millibar). Ma la velocità di propagazione del suono non è l’unica differenza: sembra variare leggermente anche su distanze molto brevi a seconda che attraversi regioni di sottili differenze di temperatura fino ad allora non rilevabili da sensori di temperatura dedicati. Infine, l’atmosfera di Marte è composta principalmente da anidride carbonica, ma anidride carbonica 2 Vibra in modo diverso alle frequenze basse e alte in modo che le frequenze superiori a 240 Hz viaggino 10 m/s prima delle frequenze più basse. Di conseguenza, il suono subisce una distorsione che si traduce in un’esperienza di ascolto unica, se un giorno l’orecchio riesce a trattenerlo…

L’ascolto delle registrazioni della persistenza, così come questo studio sulla caratterizzazione delle onde sonore, fornisce agli scienziati planetari un nuovo modo di studiare l’atmosfera marziana. Ha già rivelato piccole fluttuazioni di temperatura. I ricercatori intendono ora esaminare i cambiamenti atmosferici indotti dai cambiamenti nelle stagioni e dal ciclo giorno/notte. Hanno ancora materiale da decodificare poiché è stata analizzata solo una parte di 5 ore di audio.