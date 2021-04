ால் Fireball attraversa i cieli della Spagna centrale a una velocità di 72.000 chilometri all’ora

JN / Agente Oggi alle 22:19

Una “palla di fuoco” (meteora) ha volato alla velocità di 72.000 chilometri orari giovedì notte nella Spagna centrale.L’Agenzia di astronomia andalusa ha annunciato venerdì di aver catturato l’evento.

La “palla di fuoco” registrata alle 23,05 di giovedì mattina è stata il risultato di oggetti rocciosi che sono entrati nell’atmosfera terrestre a una velocità di 97mila chilometri orari nella regione occidentale della provincia di Toledo.

A causa di questa alta velocità, l’attrito improvviso con l’atmosfera crea un’incredibile palla di fuoco che brilla a un’altitudine di 92 km e può essere osservata da una distanza di oltre 500 km.

La “palla di fuoco” è avanzata in direzione nord-ovest e ha viaggiato per 64 chilometri nell’atmosfera, poi è scomparsa a 43 chilometri di altitudine dalla città di Europosa.

La sua colonna è stata registrata in diversi laboratori astronomici come parte di un programma coordinato dall’Istituto andaluso di astrofisica e la sua incorporazione nella rete polite e meteorologica dell’Europa sud-occidentale, che mira a osservare il cielo per registrare e studiare l’effetto delle rocce sugli oggetti in l’atmosfera terrestre. Corpi del sistema solare.