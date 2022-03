Viaggio on the road in Italia: la Toscana in Vespa

Sommario

Vivi la tua migliore dolce vita in una delle regioni più belle d’Italia con questo road trip in Toscana in vespa.

Borghi pittoreschi e colline a perdita d’occhio su cui riposano le viti… Benvenuti in Toscana !

Situata nel nord-ovest del paese a forma di stivale, la regione riunisce quasi 290 comuni su un’area di 23.000 km². Al di là della sua posizione geografica ideale, tra terra e mare, e del suo clima mite mediterraneo, la Toscana gode di una reputazione storica.

È infatti la culla di autori mitici italiani come Dante, e di artisti imprescindibili come Michelangelo o Botticelli (solo per citarne tre). La sua gastronomia contribuisce anche a rafforzare l’identità della regione.

Il capoluogo della Toscana, Firenze, fa brillare la regione a livello internazionale. È quindi una città da scoprire assolutamente per conoscere meglio la cultura toscana e il patrimonio regionale.

Così, abbiamo inventato un viaggio on the road da Firenze per scoprire la Toscana in un altro modo: in vespa. Significato “vespa” in italiano, le vespe sono iconici scooter colorati che ora fanno parte della moda “italiana”. Il vantaggio è che potrai scoprire la regione a mente fredda, immaginandoti in un film di Fellini… Quindi dai il gas, e andiamo !

Partendo da Firenze…

📷 Visitare : Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, Giardino di Boboli, Galleria Palatina, Galleria degli Uffizi e Palazzo Pitti

🏠 Dove alloggiare: in questo superbo Airbnb con terrazzo e vista su Firenze

Esplorare “La Bella” per iniziare il tuo viaggio in Vespa in Toscana ti farà venire subito l’umore! Il capoluogo toscano, circondato da colline, mescola il dinamismo di una città studentesca con l’aspetto solenne del suo patrimonio architettonico. Infatti “Firenze” è una delle città più visitate d’Italia grazie al suo patrimonio storico e artistico.

Per prima cosa, scopri tutti i monumenti che rendono la città così affascinante, come la Cattedrale di Santa Maria del Fiore: un edificio religioso in stile gotico la cui costruzione è durata più di 100 anni! La cupola è anche la reputazione della città. A pochi metri dalla cattedrale si può passeggiare per il Campanile di Giotto. Se sei in buona forma fisica, sali i 416 gradini per avere una magnifica vista panoramica di Firenze.

Avrai anche l’opportunità di visitare altri luoghi essenziali della città come attraversare il Ponte Vecchio, sopra l’Arno. Lì troverai gioiellieri che continuano a mantenere viva la tradizione della città. Infatti, durante il Rinascimento, la città riuscì ad estrarre l’oro, contribuendo alla sua ricchezza. Inoltre, da non perdere Palazzo Vecchio, luogo alto della politica locale nel Medioevo.

Al di là di questi siti turistici, lasciati trasportare dalla magia della città e passeggia a tuo piacimento per i vicoli di Firenze, ed esplora le sue piazze, come Piazza della Signoria. Puoi anche perderti nel sontuoso Giardino di Boboli.

E per seguire le orme della famosa famiglia Medici, fate un tour della Galleria Palatina, della Galleria degli Uffizi e di Palazzo Pitti. All’ansa di un luogo, non esitate a fermarvi ad assaggiare i formaggi locali accompagnati dal Chianti dei vigneti toscani. Avrai bisogno di energia nel mezzo di tutte queste visite!

Allora vai a ritirare la tua vespa presso un’agenzia di noleggio. Inizia l’avventura toscana a due ruote…

Da Firenze a Siena: sulla strada per il Chianti

🗺️ Itinerario: da Firenze a Siena

da Firenze a Siena 📍 Rotta : 90 km • 3 ore in vespa

90 km • 3 ore in vespa 📷 Visitare : Greve di Chianti – Panzano – Lamole – Radda – Crete Senesi

Greve di Chianti – Panzano – Lamole – Radda – Crete Senesi 🏠 Dove alloggiare: in L’Airbnb Villa Bonelli

Questo itinerario durante il tuo road trip in Toscana in vespa ti condurrà attraverso splendidi borghi toscani! È in questa regione che troverete i vigneti che producono il vino locale, il Chianti.

Per prima cosa fate una prima tappa a Greve di Chianti e Panzano: due piccoli borghi che vale la pena dare un’occhiata. Puoi passeggiare per i vicoli, accedere a graziosi belvedere per “una vista eccezionale sulla campagna” e passeggiare nei giardini. Sentirai l’odore degli ulivi e dei cipressi misto a quello della biancheria pulita che gli abitanti stendono alle finestre.

Sali di nuovo sul tuo mezzo preferito e prosegui per le strade del Chianti passando per Lamole e Radda! Lì vedrai viti a perdita d’occhio e potrai fermarti lungo la strada per scattare alcune foto. Attenzione però: le strade che si intrecciano tra le vigne a volte sono piene di ghiaia. Quindi non andare troppo veloce!

Non esitate ad andare a degustare del buon vino in uno di questi borghi e scoprire semplicemente la vita tranquilla delle città del Chianti. E se addentrarti nella campagna non ti spaventa, prosegui per le Crete Senesi dove potrai goderti il ​​meglio che la campagna toscana ha da offrire.

Infine, è il momento di fare una sosta nella città di Siena, nota per il suo Duomo, oltre che per il suo centro storico.

Più intima di Firenze, Siena è ricca di meraviglie come la famosa Piazza del Campo che ospita le famose corse di cavalli (il Palio), così come il Museo di Santa Maria della Scala. Questo ex ospedale, tra i più antichi d’Europa, è oggi un imperdibile centro culturale.

Infine, prendi una vespa o passeggia per le strade della città: è il modo migliore per portare alla luce edifici segreti e scattare belle foto. Potresti imbatterti in una fortezza medicea o anche nella Basilica di San Domenico.

Da Siena a Grosseto: alla scoperta della Toscana rurale

🗺️ Itinerario: da Siena a Grosseto

da Siena a Grosseto 📍 Rotta : 227 km • circa 4h45 in vespa

227 km • circa 4h45 in vespa 📷 Visitare : San Gimignanello – Asciano – Montalcino – Pienza – Montepulciano – Sorano – Cala Grande

San Gimignanello – Asciano – Montalcino – Pienza – Montepulciano – Sorano – Cala Grande 🏠 Dove alloggiare: in questo bellissimo Airbnb vicino a Grosseto con vista mare READ Deninare. Dimitri ci racconta il suo viaggio italiano a sostegno dei Blues

Dopo la tua sosta a Siena, è ora di riprendere la strada attraverso la campagna toscana per raggiungere la costa, verso la città di Grosseto.

Naturalmente, a seconda del tuo tempo e del tuo budget, puoi saltare i passaggi o rimanere più a lungo in alcuni villaggi. Perché su una vespa, questa parte potrebbe essere particolarmente lunga.

Ti consigliamo comunque di scoprire il paese di San Gimignanello e mangiare una buonissima pizza in uno dei piccoli ristoranti della zona. Per il dolce e il caffè aspettate di arrivare ad Asciano e sedetevi sulla terrazza di una piazza ombreggiata. Lì puoi pedalare in mezzo alle colline circondati da cipressi! Più bello dello scooter urbano, vero?

Continua il tuo road trip in Toscana in vespa alla scoperta dei borghi di Montalcino, Pienza e Montepulciano, “perle del Rinascimento” dove potrai ammirare antichi edifici tradizionali in pietra. I villaggi sono anche molto ben tenuti e conservati, il che rende piacevole ogni visita.

Il tuo viaggio prosegue nel grossetano con una sosta al favoloso borgo di Sorano. In questa città avrete la strana impressione di tornare indietro nel tempo… In effetti, questo pittoresco villaggio si trova in cima a un costone roccioso, il che lo rende ancora più suggestivo. Affacciata sul paese si trova la rocca degli Orsini, edificata nel XIV secolo.

È tempo di riscoprire il dinamismo urbano esplorando Grosseto. Questa città di 83.000 abitanti ha il vantaggio di essere vicina alla costa. Scopri la sua Piazza Dante dove puoi mangiare. È IL punto turistico più importante della città. Ti consigliamo inoltre di uscire dai sentieri battuti ed esplorare la costa. Troverai nelle vicinanze il Parco Naturale della Maremma, così come la Cala Grande, ideale per un tuffo in caso di forte caldo!

Da Grosseto a Pisa: percorrendo la costa

🗺️ Itinerario: da Grosseto a Pisa

da Grosseto a Pisa 📍 Rotta : 178 km • circa 3h30 in vespa

178 km • circa 3h30 in vespa 📷 Visitare : Cala Civette – Baratti – Pisa

Cala Civette – Baratti – Pisa 🏠 Dove alloggiare: in questo Airbnb di classe e storico

Ti è piaciuto pedalare con i capelli al vento nella campagna toscana? Allora potresti essere conquistato dalle strade costiere che ti permetteranno di raggiungere Grosseto a Pisa.

Per iniziare questa penultima parte del road trip in Toscana in vespa, vi consigliamo di guidare qualche chilometro fuori Grosseto e di fermarvi a Cala Civette. Lì puoi goderti belle spiagge e altre calette discrete. L’accesso a Cala Civette non è dei più agevoli e dovrai lasciare il tuo fedele compagno (la vespa) nel parcheggio. Ma credeteci, vale la pena fermarsi in questo angolo di paradiso e fare un tuffo nel mare turchese. Un vero vantaggio: la spiaggia è molto pulita e preservata.

Trova la tua vespa che avrà tranquillamente approfittato di un posto auto riparato sotto un ulivo per guidare fino a Baratti. Questo comune, che fa parte del comune di Piombino, ti porta nella provincia di Livorno.

Puoi scoprire il famoso Golfo di Baratti: un luogo sontuoso per fare il bagno e godersi un tramonto (se decidi di pernottare). Inoltre, la spiaggia è circondata da enormi pini che rafforzano il suo aspetto da cartolina mediterranea. In più approfittate della presenza in zona per gustare pesce e frutti di mare freschissimi!

Soddisfatti di questa tappa costiera, è tempo di raggiungere la città di Pisa. Ovviamente non puoi perderti la famosa torre pendente. Completata nel 1372, la Torre di Pisa è il campanile della Madonna Assunta. È uno dei monumenti imprescindibili della piazza dei Miracoli, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Non esitate a salire in cima alla torre per una vista mozzafiato sul battistero e sul camposanto. A proposito, lo sapevi che la Torre di Pisa iniziò ad inclinarsi solo pochi anni dopo la sua costruzione?

Approfitta dell’essere a Pisa per scoprire altri musei, passeggiare sui bastioni e mangiare nei locali della zona. Inoltre, la città ospita una delle migliori pizzerie della regione: Quarto d’Ora Italiano.

Pisa e ritorno a Firenze

🗺️ Itinerario: da Pisa a Firenze

da Pisa a Firenze 📍 Rotta : 147 km • circa 3 ore in vespa

147 km • circa 3 ore in vespa 📷 Visitare : San Gimignano – Cole di Val d’Elsa

San Gimignano – Cole di Val d’Elsa 🏠 Dove alloggiare: in questo Airbnb bellissimo nel centro di Firenze

Pronti per l’ultima tappa, vi consigliamo di uscire dai sentieri battuti per scoprire la perla della Toscana: San Gimignano.

Questa città, tra le più pittoresche della regione, è una tappa obbligata da visitare durante un road trip in vespa in Toscana. Inoltre, è persino elencato come patrimonio mondiale dell’UNESCO in Europa. È anche una città molto antica, che ha mantenuto quasi intatto il suo patrimonio. Si possono quindi ammirare le famose torri, i suoi vicoli, la sua piazza comune ed i suoi bastioni.

Dopo una giornata di visite turistiche, cogli l’occasione per passeggiare tra gli ulivi… E se vuoi mangiare: vai in Perù! Ricordatevi di prenotare in anticipo, soprattutto in alta stagione.

Sulla via del ritorno verso Firenze, vi consigliamo di fare una seconda tappa a Colle di Val d’Elsa. La scoperta di questo borgo concluderà meravigliosamente questo viaggio on the road in vespa in Italia! Passeggia per la città medievale e scopri piccoli palazzi nascosti e altri edifici sorprendenti. È inoltre possibile visitare il “duomo” della Cattedrale dei Santi Marziale e Alberto, nonché la sua cripta.

Dopo due o tre ore in paese, sarai pronto per risalire sul manubrio della tua vespa con la testa piena di ricordi. Percorri cento chilometri fino a Firenze per restituire la tua vespa e prenditi il ​​tempo per raccontarci la tua esperienza!